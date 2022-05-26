«Вот это булочки». Скелетонистка Канакина выложила фото в откровенном купальнике

Российская скелетонистка Юлия Канакина в соцсетях опубликовала несколько фотографий. Девушка выложила два снимка в оранжевом купальнике, который подчеркивает ее подтянутую фигуру.

Юлия Канакина. Фото Личные соцсети Канакиной Личные соцсети Канакиной.

Юлия Канакина. Фото Личные соцсети Канакиной Личные соцсети Канакиной.

Подписчики в комментариях оценили яркий образ спортсменки:

«Лучшая!»

«Вот это булочки».

«Ну точно свежесть!»

«Самая лучшая! Красавица».

В марте 2022 года спортсменка выиграла золото чемпионата России по скелетону. Она также является участницей Олимпиады в Пекине, которая прошла в этом году в феврале. Призовых мест Канакина на завоевала на Играх.