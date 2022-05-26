Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 09:26

«Вот это булочки». Скелетонистка Канакина выложила фото в откровенном купальнике

Скелетонистка Канакина выложила фото с отдыха в откровенном купальнике
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Юлия Канакина.
Фото Личные соцсети Канакиной
Юлия Канакина.
Фото Личные соцсети Канакиной
Юлия Канакина.
Фото Личные соцсети Канакиной
1/3

Российская скелетонистка Юлия Канакина в соцсетях опубликовала несколько фотографий. Девушка выложила два снимка в оранжевом купальнике, который подчеркивает ее подтянутую фигуру.

Юлия Канакина. Фото Личные соцсети Канакиной.
Юлия Канакина. Фото Личные соцсети Канакиной
Личные соцсети Канакиной.
Юлия Канакина. Фото Личные соцсети Канакиной.
Юлия Канакина. Фото Личные соцсети Канакиной
Личные соцсети Канакиной.

Подписчики в комментариях оценили яркий образ спортсменки:

«Лучшая!»

«Вот это булочки».

«Ну точно свежесть!»

«Самая лучшая! Красавица».

В марте 2022 года спортсменка выиграла золото чемпионата России по скелетону. Она также является участницей Олимпиады в Пекине, которая прошла в этом году в феврале. Призовых мест Канакина на завоевала на Играх.

Юлия Канакина
7
1
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Что-то скрывает». Туктамышева показала, как отдыхает на Мальдивах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости