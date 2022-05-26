«Вот это булочки». Скелетонистка Канакина выложила фото в откровенном купальнике
Скелетонистка Канакина выложила фото с отдыха в откровенном купальнике
Российская скелетонистка Юлия Канакина в соцсетях опубликовала несколько фотографий. Девушка выложила два снимка в оранжевом купальнике, который подчеркивает ее подтянутую фигуру.
Юлия Канакина. Фото Личные соцсети Канакиной
Личные соцсети Канакиной.
Юлия Канакина. Фото Личные соцсети Канакиной
Личные соцсети Канакиной.
Подписчики в комментариях оценили яркий образ спортсменки:
«Лучшая!»
«Вот это булочки».
«Ну точно свежесть!»
«Самая лучшая! Красавица».
В марте 2022 года спортсменка выиграла золото чемпионата России по скелетону. Она также является участницей Олимпиады в Пекине, которая прошла в этом году в феврале. Призовых мест Канакина на завоевала на Играх.
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