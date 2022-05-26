«Взгляд хищницы». Алина Загитова немножечко сменила имидж
Алина Загитова выложила видео из салона красоты
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка записала видео из салона красоты.
«Красавица», — написала подписчица.
«Взгляд хищницы», — отреагировала поклонница.
«Очень хороша», — восхитилась фанатка.
«Классная», — написал еще один поклонник.
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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