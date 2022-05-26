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Сегодня, 15:15

«Взгляд хищницы». Алина Загитова немножечко сменила имидж

Алина Загитова выложила видео из салона красоты
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка записала видео из салона красоты.

«Красавица», — написала подписчица.

«Взгляд хищницы», — отреагировала поклонница.

«Очень хороша», — восхитилась фанатка.

«Классная», — написал еще один поклонник.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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