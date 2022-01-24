«Алина себя явно уменьшает». Пользователи усомнились в натуральности нового фото Загитовой
Алина Загитова опубликовала фото в белых штанах в поезде
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Instagram.
Спортсменка выложила в сторис фото из поезда в белых штанах. Некоторые усомнились в натуральности фигуры Загитовой.
«Алина себя явно уменьшает», — оставил комментарий один из пользователей.
Другие подписчики в комментариях восхитились фигурой Загитовой:
«Какая фигура у Алины, прям на зависть всяким».
«Как Зайке идут укороченные топы!»
«Алинка все прекрасней и прекрасней с каждым днем».
В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.
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