«Алина себя явно уменьшает». Пользователи усомнились в натуральности нового фото Загитовой

Алина Загитова опубликовала фото в белых штанах в поезде

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Instagram.

Спортсменка выложила в сторис фото из поезда в белых штанах. Некоторые усомнились в натуральности фигуры Загитовой.

«Алина себя явно уменьшает», — оставил комментарий один из пользователей.

Другие подписчики в комментариях восхитились фигурой Загитовой:

«Какая фигура у Алины, прям на зависть всяким».

«Как Зайке идут укороченные топы!»

«Алинка все прекрасней и прекрасней с каждым днем».

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.