«Ноги от ушей». Гимнастка Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в купальнике

Гимнастка Кудрявцева показала фото в купальнике рядом с пальмой

Российская гимнастка Яна Кудрявцева опубликовала новое фото в Instagram с отдыха. Девушка сфотографировалась в ярком купальнике рядом с пальмой.

«Моя первая фотография в купальнике с пляжа», — написала Кудрявцева.

«Ноги от ушей», — написал один из подписчиков в комментариях.

olesyailyashenko: «Красотка! Фигурка»,

filippo.lemaki.monaco1972: «Вы одна из самых прекрасных девушек»,

ekaterina_kazantseva_: «Куколка»,

dkuku_twins: «Красотка».

Кудрявцева — серебряная призерка Олимпиады в Рио-2016 в многоборье и 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.