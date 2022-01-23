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«Кажется, это Афродита». Загитова выложила новое фото со съемок

Алина Загитова выложила новое фото со съемок на ТВ
Екатерина Савостина
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новое фото в Instagram со съемок.

«Олимпийские игры уже совсем скоро! Готовим кое-что интересное с Первым каналом», — написала Загитова.

«Кажется, это Афродита», — написал один из подписчиков в комментариях.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Алина Загитова
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