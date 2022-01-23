«Кажется, это Афродита». Загитова выложила новое фото со съемок

Алина Загитова выложила новое фото со съемок на ТВ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новое фото в Instagram со съемок.

«Олимпийские игры уже совсем скоро! Готовим кое-что интересное с Первым каналом», — написала Загитова.

«Кажется, это Афродита», — написал один из подписчиков в комментариях.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.