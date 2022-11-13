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Женская лига

13 ноября, 20:45

Девушка Игнатьева похвасталась изящной фигурой в купальнике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Аида Уразбахтина, девушка бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в соцсетях.

Девушка выложила фотографии в купальнике, показав свою изящную фигуру.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

Игнатьев и Уразбахтина в отношениях с 2020 года. Недавно пояивлась информация, что пара рассталась, но затем в их соцсетях появились фотографии из одного места.

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