Девушка Игнатьева похвасталась изящной фигурой в купальнике

Аида Уразбахтина, девушка бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в соцсетях.

Девушка выложила фотографии в купальнике, показав свою изящную фигуру.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

Игнатьев и Уразбахтина в отношениях с 2020 года. Недавно пояивлась информация, что пара рассталась, но затем в их соцсетях появились фотографии из одного места.