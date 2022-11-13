Гимнастка Севастьянова выложила фото в наряде с глубоким декольте
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.
27-летняя девушка выложила снимок в черном коротком платье с глубоким декольте.
Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:
«Одна из самых красивых девушек».
«Крошка моя».
«Бомба».
Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».
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