Гимнастка Севастьянова выложила фото в наряде с глубоким декольте

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

27-летняя девушка выложила снимок в черном коротком платье с глубоким декольте.

Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:

«Одна из самых красивых девушек».

«Крошка моя».

«Бомба».

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».