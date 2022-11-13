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Женская лига

13 ноября, 21:30

Гимнастка Севастьянова выложила фото в наряде с глубоким декольте

Анна Горшкова
Корреспондент
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Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

27-летняя девушка выложила снимок в черном коротком платье с глубоким декольте.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:

«Одна из самых красивых девушек».

«Крошка моя».

«Бомба».

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».

Каролина Севастьянова
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