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«Несколько кадров так горячи, что мы распереживались». Чемпионка России по бодибилдингу снялась в откровенной фотосессии

Абсолютная чемпионка России по бодибилдингу снялась в откровенной фотосессии журнала Maxim
Читать «СЭ» в
Катерина Бравве.
Фото paparazzi.ru

Абсолютная чемпионка России по бодибилдингу Катерина Бравве приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.

Девушка ранее была певицей. Сейчас она занимается культуризмом и выступает в соревнованиях среди фитмоделей.

«Я занимаюсь спортом для себя. Я так долго жила напоказ... Раньше счастье для меня заключалось в популярности и получении удовольствия, а сейчас — в том, чтобы жить долго в красивом и здоровом теле», — приводит слова Бравве журнал Maxim.

«Несколько кадров из второй фотосессии оказались так горячи, что мы распереживались, как бы типографские станки не расплавились при печати», — написано на сайте журнала.

Источник: https://www.maximonline.ru/devushki/goryachaya-chempionka-katya-bravve-v-maxim-kadry-ne-voshedshie-v-zhurnal-id723548/
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