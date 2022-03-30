«Несколько кадров так горячи, что мы распереживались». Чемпионка России по бодибилдингу снялась в откровенной фотосессии

Абсолютная чемпионка России по бодибилдингу Катерина Бравве приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.

Девушка ранее была певицей. Сейчас она занимается культуризмом и выступает в соревнованиях среди фитмоделей.

«Я занимаюсь спортом для себя. Я так долго жила напоказ... Раньше счастье для меня заключалось в популярности и получении удовольствия, а сейчас — в том, чтобы жить долго в красивом и здоровом теле», — приводит слова Бравве журнал Maxim.

«Несколько кадров из второй фотосессии оказались так горячи, что мы распереживались, как бы типографские станки не расплавились при печати», — написано на сайте журнала.