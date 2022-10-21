Касаткина впервые выступит на Итоговом турнире WTA. Она и Соболенко сыграют под нейтральным флагом

Определились почти все участницы финальных соревнований сильнейших теннисисток планеты.

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Белоруссии Арина Соболенко квалифицировались на итоговый турнир WTA, который пройдет в американском Форт-Уорте с 31 октября по 7 ноября. Матчи состоятся на ультрасовременном стадионе Dickies Arena. Касаткина и Соболенко стали шестой и седьмой участницами этих престижных соревнований. Дарья пробилась на них впервые в карьере, а Арина — во второй раз, причем подряд.

Также в США выступят Ига Свентек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Каролин Гарсия. Еще одно место на Итоговый турнир разыграют в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре сегодня разыграют россиянка Вероника Кудерметова и представительница Греции Мария Саккари.

Турнир

Итоговый чемпионат проводится ежегодно в конце игрового сезона (в 2020-м он не состоялся из-за пандемии). Список участников формируется по итогам сезона согласно чемпионской гонке WTA. Сам турнир проводится с 1971 года. За это время он много раз менял название и место проведения. C 2019 года чемпионат проходил в Шэньчжэне (КНР) на крытых хардовых кортах, но в 2021-м из-за ковидных ограничений был перенесен в Мексику. В этот раз соревнование пройдет в США, но на будущий год планируется возвращение в Шэньчжэнь.

В 2021-м году призовой фонд составлял 5 миллионов долларов — такой же ожидается и в этот раз. Последней чемпионкой Итогового турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. Наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой — она представляла Чехословакию и США и побеждала целых восемь раз. Из россиянок успеха удавалось добиться только Марии Шараповой — в 2004 в США в финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс. Наши девушки не выступали в WTA Finals с 2016 года, когда Светлана Кузнецова дошло до полуфинала. Касаткина была запасной в 2018-м, но так и не выступила.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Флаг

Нынешний розыгрыш турнира для россиянки Касаткиной и белорусской спортсменки Соболенко очень необычным — им предстоит выступить под нейтральным флагом. Такое происходит впервые в истории. Напомним, теннисные ассоциации разрешают выступление представителей России и Белоруссии без предварительных условий, но без национальной символики. Еще в марте глава WTA Стив Саймон заявил, что организация не станет ограничивать спортсменов из-за действий властей их стран.

«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в соревнованиях из-за политической позиции, которую может занять их руководство», — приводил слова Саймона BBC.

Российские и белорусские теннисистки достаточно успешно выступали в турнирах в текущем сезоне. Касаткина выиграла турниры в Сан-Хосе и Гренби, Соболенко дважды играла в финалах. Однако ассоциации не могут влиять на решения организаторов соревнований и правительств стран — поэтому Уимблдон-2022 прошел без спортсменов из России и Белоруссии из-за запрета Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. WTA выступила с критикой этого решения и лишила турнир рейтинговых очков — наряду с ATP.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Касаткина

Для Касаткиной этот Итоговый турнир будет первым в карьере. Россиянка была запасной в 2018 году. Но теперь она успешно квалифицировалась — несмотря, то, что накануне проиграла соотечественнице Анне Калинской в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Гвадалахаре. На данный момент Дарья занимает 11-ю строку в рейтинге WTA (2885 очков).

Касаткина сумела вернуться в топ-10 впервые с января 2019 года. Она также установила новый карьерный максимум, в августе поднявшись на 9 строчку. В текущем сезоне россиянка выиграла турнир WTA-500 в Сан-Хосе и WTA-250 в Гранби, а также доходила полуфиналов в Мельбурне, Сиднее, Риме, а также на «Ролан Гаррос» — что стало ее лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема».

Касаткина стала первой российской теннисисткой, которой удалось пробиться на Итоговый турнир за последние шесть лет. В последний раз представительница России участвовала в престижном соревновании в одиночном разряде в 2016 году. В случае успеха Кудерметовой впервые с 2011 года в Итоговом турнире примут участие сразу две россиянки.