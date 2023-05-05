Кудерметову остановила польская стена. Россиянка в полуфинале Мадрида капитулировала перед Свентек

Вероника сумела взять у Иги всего два гейма.

WTA 1000. Мадрид (Испания). Полуфинал

Ига Свентек (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:1

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал WTA 1000 в Мадриде, уступив лидеру мирового рейтинга Иге Свентек из Польщи. Причем не обошлось без разгрома — Кудерметова взяла только два гейма.

Сопротивлялась только Александрова

Понятно, что перед российско-польским полуфиналом фаворитом считалась отнюдь не Кудерметова. Свентек недавно в доминирующем стиле взяла титул в Штутгарте, и вообще, с учетом двух побед на «Ролан Гаррос», является не просто первой ракеткой мира, но и лучшей теннисисткой именно на грунтовом покрытии. В Мадриде Ига проиграла до полуфинала только один сет — в четвертом круге вторую партию на тай-брейке у нее взяла еще одна россиянка Екатерина Александрова, уступившая в итоге 4:6, 7:6, 3:6. Зато в четвертьфинале польская суперзвезда отдала всего три гейма хорватке Петре Мартич.

В общем лидер мирового рейтинга подошла к полуфиналу свежей, что не скажешь о Кудерметовой. Вероника провела четыре трехсетовых матча подряд, проведя на корте в районе 11 часов. И хотя после победы над третьей ракеткой мира россиянка уверяла, что чувствует себя свежей, это была, скорее, шутка, чем констатация факта. Кудерметова на пути к своему первому полуфиналу WTA 1000 действительно продвигалась с огромным трудом, где-то на морально-волевых в играх не только с третьей ракеткой мира Джессикой Пегуловой из США, но и до этого с россиянками Анастасией Потаповой и Дарьей Касаткиной.

Ига Свентек. Фото Reuters

«Неважно, кто на другой стороне. Я постараюсь показать свой лучший теннис и свою лучшую форму. Будет тяжелый матч, но я с нетерпением жду этого вызова. Я никогда не обыгрывала Игу, так что постараюсь сделать все возможное», — пыталась россиянка взбодрить себя перед матчем со Свентек. Но при этом она прекрасно понимала, с кем ей предстоит сражаться, называя стиль польской теннисистки близким к мужскому — с кручеными ударами и постоянной агрессией.

Вплоть до турнира в Мадриде найти противоядие такой игре россиянка не могла — она уступила во всех трех предыдущих встречах, причем в двух последних (в Индиан-Уэллс в 2021-м и на недавнем турнире в Дохе) он взяла всего по одному гейму. Увы, и на сей раз ей не удалось уйти от разгрома, уже дебют полуфинала дал понять, что Вероники будет очень непросто. В ночь с 4 на 5 мая в Мадриде (матч начался в районе 23.00 по испанскому времени) Свентек явно не выглядела сонной, с первых же геймов она начала захватывать инициативу и забирать геймы.

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Скрытая «баранка»

В итоге Ига повела 3:0 и была в одном розыгрыше от 4:0, но тут Кудерметова сумела-таки собраться и свою подачу взять. Как выяснилось, это было отнюдь не начало возвращения, а гейм престижа. Хотя при 5:1 в пользу Иги в стартовой партии Вероника имела брейк-пойнт. Да и второй сет начала уверенно, поведя 1:0 после неплохого тенниса на подаче. Вот только затем она получила скрытую «баранку», пусть боролась отчаянно и эмоционально. Радуюсь активно выигранным мячом и расстраиваясь каллиграфической точностью оппонентки. Пусть Кудерметова в эпизодах переигрывала Свентек, большинство розыгрышей оставалось за топ-соперницей. Хотя в ряде геймов борьба — Вероника имела геймболы и брейк-пойнты. Но ничего не реализовала из-за классных действий соперницы, получив скрытую баранку в партии и проиграв матч.

Теперь в финале сыграют Свентек и Арина Соболенко из Белоруссии — это будет повторением финала Штутгарта, уверенно выигранном Игой. Что касается Кудерметовой, то для нее турнир всего получился сверхудачным. Ведь прежде на турнирах WTA 1000 и «Больших шлемах» она не разу не преодолевала четвертьфинальную стадии, уступая в 2022-м в Индиан-Уэллс, в Гвадалахаре и на «Ролан Гаррос».

В концовке прошлого сезона Вероника уже заглядывала в топ-10, хотя в начале нынешнего года не блистала, откатившись на 13-ю строчку. Впрочем, сейчас она уже гарантированно поднимется на 12-е место, да и в чемпионской гонке смотрится совсем недурно, выйдя на 13-е место. Теперь надо продолжать в том же духе на отставшихся в сезоне-2023 грунтовых супертурнирах.

Нельяз не отметить, что в финал в Мадриде россияне все же пробились — Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали в полуфинале мужского парного разряда над Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 4) со счетом 6:4, 6:4. Теперь они сыграют за титул с Роханом Бопанной из Индии и автралийцем Мэттью Эбденом.