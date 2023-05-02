Серена ждет второго ребенка. Теперь она точно больше не выйдет на корт?

Американка не сможет стать самой титулованной теннисисткой в истории, но зато счастлива в браке.

Серена Уильямс долгое время держала фанатов в напряжении — действительно ли 41-летняя американка закончила с профессиональным спортом или еще может вернуться? Но надежды, кажется, больше нет — спортсменка появилась на мероприятии Met Gala с округлившимся животом. Это значит, что длительное время она должна избегать серьезных тренировочных нагрузок. С учетом возраста Серены шансов вернуться на топ-уровень точно нет.

Неожиданное признание

Met Gala — это ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Оно приурочено к открытию выставки моды. Выставка задает тему костюмам, в которых должны появиться звезды, присутствующие на открытии. Кроме актеров и певцов, в Met Gala принимают участие и спортсмены.

Серена Уильямс появилась на мероприятии в черно-белом платье, а в социальных сетях выставила фото с округлившимся животом. Подпись явно говорила о том, что у теннисистки скоро будет второй ребенок. «Была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», — написала Серена.

Личная жизнь 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» пока так же успешна, как и профессиональная карьера. В 2017 году Серена выиграла еще один «мейджор», находясь на восьмой неделе беременности. После рождения дочки Олимпии Уильямс планировала выйти на корт в конце года. Но в Абу-Даби она проиграла Елене Остапенко и решила пропустить Открытый чемпионат Австралии.

В марте 2018-го Серена принимала участие в «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Муж теннисистки Алексис Оганян устроил для нее сюрприз. По дороге к кортам бизнесмен разместил рекламные щиты, на которых были фотографии Серены и их новорожденной дочери. На каждом щите была видна надпись «Лучшая мама всех времен».

После родов Серена так и не смогла толком восстановить игру — получала травмы, снималась с соревнований и в итоге говорила о завершении карьеры. Уильямс объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в профессиональной карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена признавалась, что приняла решение уйти из спорта из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.

Фото Соцсети

Смена приоритетов

Уильямс и Оганян официально поженились уже после рождения дочери, через два месяца. На свадьбе присутствовали такие селебрити, как Сиара, Бейонсе, Ким Кардашьян и Ева Лонгрия. А эксклюзивная фотосессия была организована журналом Vogue.

В последние годы Серена стала реже выигрывать матчи, но зато появилось больше времени для общения с друзьями и семьей. Когда дочери было четыре года, она вышла с ней на корт точно так же, как до этого сделал ее отец с самой Уильямс. На соревнования американка с прошлого сезона не выходит, но еще в октябре Серена побывала в Сан-Франциско на трехдневной конференции TechCrunch Disrupt 2022, посвященной новым технологическим изобретениям. «Я не закончила со своей карьерой, — сказала Уильямс. — Шансы [сыграть] очень высоки».

Все это было похоже на попытку удержать внимание зрителей и прессы — мол, выйдет ли еще Уильямс или нет. Но сейчас становится очевидным, что, по всей видимости, нет. Серена ждет второго ребенка, ей комфортно в окружении семьи и друзей.

Американка, вероятно, уже не станет самой титулованной теннисисткой всех времен. И самой возрастной тоже. Но точно останется как одна из самых великих. Выиграв все, Серена теперь может поменять приоритеты и уделять время тому, чему хочется на данном этапе жизни. И никто не скажет, что она этого не заслужила.