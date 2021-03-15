Питер дал шанс Весниной. На Petersburg Ladies Trophy выступит пара, побеждавшая сестер Уильямс

Сегодня в Петербурге стартуют игры основной сетки турнира серии WTA 500, где основными претендентками на титул в нынешнем году будут российские теннисистки.

Соревнования в Северной столице пережили несколько реинкарнаций — в нынешнем виде и под этим названием они существуют с 2015 года. И ни разу за шесть розыгрышей представительницы России не проходили в финал. Но на этот раз многое будет по-другому. Петербургский турнир по традиции проводился в середине февраля и в прошлом году успел состояться еще до того, как весь мир захлестнула пандемия. Естественно, коронавирус не мог не повлиять и на календарь, и на планы многих игроков. На привычные для Petersburg Ladies Trophy в нынешнем году переехал Открытый чемпионат Австралии, а российский старт сдвинулся на вторую половину марта.

Играем без топов

У организаторов задолго до начала существовала договоренность, что главной звездой нынешнего розыгрыша должна стать теперь уже бывшая чемпионка Australian Open, американка российского происхождения София Кенин. Но четвертая ракетка мира почти сразу после турнира «Большого шлема» перенесла приступ аппендицита и операцию — пока о ее выходе на корт речи не идет. Также из-за проблем со здоровьем предпочла не ездить в Россию победительница петербургского турнира двух последних лет, 11-я ракетка мира голландка Кики Бертенс.

В их отсутствие предполагалось, что посев возглавит 12-й номер мирового рейтинга Белинда Бенчич, но и представительница Швейцарии снялась с соревнований по медицинским показаниям. А в последний момент изменила планы 17-я ракетка мира бельгийка Элизе Мертенс, только на прошлой неделе игравшая в полуфинале турнира в Дубае. Таким образом, Петербург остался без игроков топ-20, а если вспомнить, что еще раньше с турнира снялись американка Элисон Риске и Юлия Путинцева из Казахстана, то и без представительниц топ-30. Но генеральный директор Peterburg Ladies Trophy Александр Медведев призывает не обращать внимания на рейтинги.

— Они если и не утратили свое значение, то по крайней мере уже не играют столь важную роль, как раньше, — отметил Медведев на предстартовой пресс-конференции. — Если взглянуть на список наших игроков, то там есть теннисистки самого высокого уровня, у которых случались победы и на турнирах «Большого шлема». Многие были в топ-20 ранее, поэтому о качестве тенниса можно не беспокоиться.

Российские фавориты

В числе участниц турнира две его победительницы прошлых лет — это Елена Остапенко из Латвии, чемпионка «Ролан Гаррос — 2017», и бывшая первая ракетка мира в парном разряде Кристина Младенович из Франции. А также очень интересная 18-летняя датчанка Клара Таусон, неделю назад выигравшая первый титул в карьере во французском Лионе. И еще одна француженка Фиона Ферро и испанка Паола Бадоса, в том же Лионе дошедшие до полуфинала, бельгийка Кирстен Флипкенс и другие.

Но, конечно, главное внимание болельщиков, которых на трибунах в Петербурге разрешено собирать до 75 процентов от вместимости «Сибур Арены», будет приковано к россиянкам. Тем более что в основной сетке их сразу десять из 28 участниц, и почти все главные фавориты — наши девушки. В первых пяти номерах «посева» четыре россиянки. Первой и второй ракетками турнира стали Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а четвертой — ветеран Светлана Кузнецова. Все они начнут выступления в Петербурге со второго круга.

А если учесть, что Кудерметовой предстоит сыграть с победительницей матча между Дарьей Мишиной и Камиллой Рахимовой, то одна российская четвертьфиналистка у нас уже есть. «Посеянная» восьмой Дарья Касаткина в первом же матче встретится с Таусон — и это стопроцентно будет самая интересная игра на старте.

Пятой ракетке турнира Анастасии Павлюченковой досталась Чагла Буюкакчай из Турции, а получившая wild card Маргарита Гаспарян попробует сразу же остановить Младенович. Еще один суперветеран Вера Звонарева сыграет с представляющей Австралию Ариной Родионовой, а прошедшая квалификацию Анастасия Гасанова — с украинкой Катариной Завацкой.

Веснина снова в деле

Еще одно событие хотелось бы упомянуть отдельно. Год назад в Петербурге хотели проводить из большого тенниса олимпийскую чемпионку Екатерину Макарову, но действующая на тот момент победительница турнира в парном разряде решила завершить карьеру до начала соревнований. Зато теперь перед российскими болельщиками предстанет ее многолетняя напарница Елена Веснина, совсем недавно возобновившая карьеру после рождения дочери.

Веснина, не выходившая на корт с 2018 года, в марте объединила усилия с немкой Лаурой Зигемунд и прошла по кругу на турнирах в Дохе и Дубае. В Петербурге же Елена сыграет в паре со Звонаревой. И не скрывает, что это уже с прицелом на Олимпиаду в Токио, где у Весниной как у действующей чемпионки есть специальная квота. В первом раунде российская пара сыграет с белорусско-шведским дуэтом Вера Лапко/Корнелия Листер. Кстати, Веснина могла попробовать в Петербурге силы и в одиночке, но решила не форсировать события.

— В одиночном разряде мне понадобится чуть больше времени, чтобы набрать форму, и я планирую начать выступать с грунтовой серии турниров, — сказала Елена перед началом соревнований. — Мне предлагали здесь wild card в основную сетку. Но я решила, что физически еще не готова выступать на том уровне, на котором бы я хотела, а просто выходить для галочки — это не про меня.

Веснина и Звонарева играли вместе в профессиональных турнирах еще в 2008 году, а 2010-м эта пара выбила в четвертьфинале Уимблдона сестер Уильямс.

Турнир WTA St Petersburg Ladies Trophy. Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Кристина Младенович (Франция, 7)

Арина Родионова (Австралия, Q) — Вера Звонарева (Россия, WC)

Катарина Завацкая (Украина) — Анастасия Гасанова (Россия, Q)

Чагла Буюкакчай (Турция, LL) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 5)

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Клара Таусон (Дания, Q)

Дарья Мишина (Россия, WC) — Камилла Рахимова (Россия, Q)