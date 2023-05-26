В женском теннисе вспомнили о судьбе Пэн Шуай. WTA больше не разыскивает пропавшую китаянку

Женская теннисная ассоциация объяснила решение вернуться в Китай, несмотря на секс-скандал со звездным игроком из этой страны.

Еще в апреле нынешнего года теннисные власти объявили о возвращении в Китай — в Международной федерации тенниса (ITF) и в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Позднее соответствующее заявление последовало и от Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь организация решила объяснить свои действия. И даже заговорила о той, из-за которой, собственно, и была приостановлена работа в Поднебесной.

Исчезновение

Все началось с того, что китайская теннисистка Пэн Шуай публично обвинила высокопоставленного китайского чиновника Чжана Гаоли в сексуальном насилии. В своих социальных сетях она рассказала о домогательствах со стороны политика, который с 2013 по 2018 год был первым вице-премьером КНР. Это сообщение было удалено через несколько минут после публикации, но все равно вызвало бурю эмоций в теннисном мире. Резонанс скандалу придавала и подготовка к зимней Олимпиаде, которая должна была пройти в Пекине.

Сама спортсменка в итоге отреклась от обвинений и перестала выходить на связь — она буквально исчезла. И этот факт позволил некоторым правозащитникам заявить, что теннисистка арестована и подвергается преследованиям со стороны властей. WTA на основании этих домыслов заявила, что больше не будет организовывать турниры в Китае. И организация держала слово до последнего, пока в апреле 2023-го не отменила свое решение. Это произошло после того, как представители ассоциации признали поражение в своих усилиях.

При этом известно, что Пэн встречалась с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но с тех пор о ее местонахождении мало что было слышно, и некоторые восприняли эту встречу как инсценировку. Все потому, что спортсменку так никто и не видел за пределами Китая с тех пор, как она сделала свое заявление. А фанаты до сих продолжают вывешивать баннеры с надписью «Где Пэн Шуай?» на крупных теннисных турнирах. Это происходило на Уимблдоне в 2022 году и Открытом чемпионате Австралии-2023.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Объяснение

Теперь же исполнительный директор WTA Стив Саймон объяснил, почему ассоциация приняла решение о возвращении в Китай. Он заявил, что Пэн Шуай в безопасности и что представители организации «знают, где она находится». Судя по всему, именно это и стало основным аргументом.

«Мы заняли очень твердую позицию в Китае, чего добились очень немногие компании или отрасли промышленности, и не ставим под сомнение это решение. Оно было правильным. Почти два года спустя прогресс, который мы хотели видеть в Китае, не привел к решению проблемы. Поэтому пришло время изменить наш подход. Нас успокоил тот факт, что Пэн Шуай в безопасности, и мы знаем, где именно она находится. Это было первое, что нужно было сделать, — убедиться в ее безопасности. Теперь мы должны поговорить и быть вместе, чтобы найти решения. Я надеюсь, что возвращение WTA в Китай даст нам возможность сделать это, — приводит L'Equipe слова Саймона.

Снимая свой запрет с Китая, в WTA заявили, что после 16 месяцев приостановки теннисных соревнований в стране и постоянных усилий по выполнению первоначальных запросов ситуация не показала никаких существенных признаков изменения. Поэтому ассоциация приняла подобное решение — в первую очередь, ради пользы игроков. «Мы пришли к выводу, что никогда полностью не добьемся этих целей и именно наши игроки в конечном счете заплатят невероятную цену за свои жертвы», — добавили представители организации.

Пэн Шуай. Фото Global Look Press

Критика

Безусловно, в ассоциации понимают, что решение о возвращении в Китай было подвергнуто критике. В первую очередь с точки зрения того, что оно было принято из финансовых сообщений — все-таки, китайский рынок является прибыльным.

«Мы могли бы остаться в тупике и не двигаться дальше. Или мы можем вернуться туда и попытаться стать частью решения. В этом и заключается изменение позиции. Но мы никогда не говорили, что никогда не вернемся в Китай. Теперь главное то, как мы можем продолжать защищать интересы Пэн Шуай. И то, как мы можем внести значимые изменения для решения подобных проблем», — добавил Саймон.

В общем, теннисные власти приняли решение без оглядки на критику. Таким образом, ближайшие турниры, которые запланированы в Китае, пройдут уже в сентябре-октябре 2023 года — там запланированы соревнования в Чжухае (ATP 250), Пекине (ATP 500) и «мастерс» в Шанхае.