Российско-украинский финал не в нашу пользу. Но на «Ролан Гаррос» все может быть по-другому

Анна Блинкова в Страсбурге проиграла титул Элине Свитолиной.

WTA 250. Страсбург (Франция). Финал

Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) —6:2, 6:3

Очередной российско-украинский теннисный финал турнира WTA за день до старта «Ролан Гаррос» состоялся во французском Страсбурге. Украинка Элина Свитолина, этой весной вернувшаяся в тур после рождения первенца, обыграла россиянку Анну Блинкову. Свитолина отдала сопернице всего пять геймов, хотя по игре матч получился куда более напряженным, чем кажется по счету. Как и предполагалось, обошлось без рукопожатий у сетки и совместных фото финалисток, но атмосферу на церемонии награждения сложно было назвать гнетущей.

Элина Свитолина. Фото Global Look Press

Первый успех после декрета

В марте в первом в 2023-м российско-украинском финале WTA Марта Костюк переиграла Варвару Грачеву. И тогда награждение получилось явно скомканным — ощущалась неловкость, в том числе и со стороны организаторов, старающихся по максимуму изолировать украинку Костюк и россиянку Грачеву друг от друга. Свитолина, как известно, также известна своими критическими заявлениями по отношению к российским игрокам, не так давно она вновь публично удивлялась по поводу их допуска к турнирам ATP и WTA. Но в Страсбурге, похоже, предпочла сосредоточиться не на политике, а на спорте.

Напомним, Элина в 2017-м поднималась на третье место в рейтинге WTA, в 2018-м выиграла итоговый турнир WTA, а вообще на ее счету до этого года было 16 титулов в 19 финалах. Однако последний был датирован августом 2021-го. После чего у Свитолиной начался спад, после четырех подряд сезонов в топ-6 она закончила позапрошлый год 15-й ракеткой мира, а после турнира в Майами весной 2022-го ушла в декретный отпуск. В октябре у нее и ее супруга, известного французского теннисиста Гаэля Монфиса родилась дочь, а в начале апреля 2023-го она вернулась на корт в Чарльстоне.

Особых результатов в первые полтора месяца у украинки не было, разве что можно было выделить полуфинал турнира WTA 125 во французском Сен-Мало. Но в Страсбурге, на турнире WTA 250, который Свитолина начала 508-й ракеткой мира, у нее все получилось. Среди обыгранных Элиной соперниц была и россиянка Грачева (в четвертьфинале), а в полуфинале украинка победила француженку Клару Бюрель 4:6, 7:5, 6:3, уступив первый сет и проигрывая с брейком во втором.

У Блинковой столь большого опыта финалов не было. Анна занимает в текущем рейтинге 66-е место, а в титульных матчах играла до этого лишь однажды — в румынском городе Клуж-Напока прошлой осенью победила Жасмин Паолини из Италии. На сей раз Анна уверенно, проиграв лишь одну партию, прошла по турнирной сетке до своего второго финала. В полуфинале она без проблем справилась с американкой Лорен Дэвис 6:2, 6:2. Блинкова действовала на грунтовых страсбургских кортах достаточно агрессивно, вот только в финале проявить себя не смогла.

Анна Блинкова. Фото Global Look Press

Важнейший марафонский гейм

Начало решающей встречи осталось за Свитолиной. Элина повела 3:0, пусть во втором гейме и отыграла брейк-пойнт. Затем Анна взяла два гейма подряд и, казалось, почти выровняла игру. Вот только затем начала буквально фонтанировать ошибками, отдала два гейма «под ноль», а вскоре и первый сет.

В дебюте второй партии украинка быстро оформила еще один брейк. Зато следующий гейм, похоже, оказался решающим во всей встрече. Соперницы играли его 17 минут (!), 12 раз счет был ровно, у Блинковой было три брейк-пойнта, один из которых не удалось реализовать из очень выгодной позиции. Как бы то ни было, Свитолина выдержала, выиграла гейм, после чего подняла руки в победном жесте. Тем не менее Анна не сдалась — россиянка сделала 3:4 и ровно. Вот только все же не сумела зацепиться за подачу Элины. При 3:5 она отыграла три матчбола, однако с четвертой попытки отправила мяч в аут. Свитолина явно превзошла ее в стабильности, заслуженно победив.

Конечно же, руки финалистки не пожали, но у сетки Элина все же улыбнулась и показала Блинковой ракеткой жест, который можно счесть ответом на поздравления. Кроме украинских флагов на трибунах о политике во время страсбургского финала не свидетельствовало почти ничего. Блинкова произнесла речь на французском и не выглядела слишком расстроенной — она поднимется на 56-е место в рейтинге. А Свитолина, которая вернется в топ-200 (станет 191-й) только в конце своей чемпионской речи, сказала, что пожертвует все свои призовые с турнира украинским детям. Завершив свой спич традиционным украинским лозунгом. Теперь обеих теннисисток ждет открытый чемпионат Франции в Париже. На «Ролан Гаррос», кстати, шансы на успешное выступление россиянок котируются заметно выше, чем у украинок.