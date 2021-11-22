Китайская теннисистка нашлась и поговорила с президентом МОК. Угрозы Олимпиаде в Пекине больше нет

После странной саги с изнасилованием Пэн Шуай пообщалась с Томасом Бахом и убедила главу МОК в своей безопасности.

История Пэн Шуай разворачивается по наиболее благоприятному для МОК сценарию. Правда, удачен ли этот сценарий для самой теннисистки — большой вопрос. Но от ее судьбы сейчас без преувеличений зависит будущее олимпийского движения и как минимум ближайших зимних Игр. И МОК намерен сделать все, чтобы Олимпиада в Пекине состоялась.

Пропавшая спортсменка нашлась у себя дома

Напомним, в начале ноября Пэн Шуай сделала шокирующий пост в китайской социальной сети Weibo. Там она обвинила одного из самых высокопоставленных чиновников страны, бывшего вице-премьера Жанг Гаоли, в том, что десять лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям.

Уже спустя десять минут после публикации пост исчез со странички. Вскоре в китайском интернете были последовательно заблокированы личная страница Пэн Шуай, любые упоминания о ней в поисковых запросах и даже само слово «теннис». Сама теннисистка пропала со всех радаров — с того самого дня ее никто не видел около двух недель.

Потенциально ситуация тянет на грандиозный международный скандал. Белоруссия, например, лишилась всех международных соревнований в том числе за то, что малоизвестную бегунью Кристину Тимановскую насильно отправили в аэропорт с Олимпиады в Токио. А тут — пропажа человека, да еще и звезды мирового спорта.

Так что китайцы попытались сделать все, чтобы убедить мир в безопасности Пэн Шуай. Сначала на одном из государственных каналов появилось электронное письмо, якобы написанное теннисисткой. Но сомнения в том, что спортсменка действительно лично и добровольно отправила этот документ, появились у всех, в том числе у главы Женской теннисной ассоциации Стива Саймона и ведущих игроков — Серены Уильямс, Новака Джоковича, Наоми Осаки...

Китай пошел дальше. Появились фотографии счастливой Шуай, дома в окружении тонны плюшевых игрушек и с котом на руках. Затем были опубликованы два видео. На одном Пэн присутствует на открытии детского теннисного турнира, на другом — ужинает в ресторане с тренером и друзьями. Оба видео появились в аккаунте государственного портала Global Times.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin ??? (@HuXijin_GT) November 21, 2021

И наконец, самый убойный аргумент в пользу китайцев. В воскресенье Пэн Шуай в режиме онлайн-конференции пообщалась с президентом МОК Томасом Бахом. К разговору подключались глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК для Китая, бывший бадминтонист Ли Лингвей.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin ??? (@HuXijin_GT) November 20, 2021

— Пэн Шуай подтвердила, что находится в безопасности у себя дома в Пекине, — рассказал Бах. — Но в то же время сейчас она хотела бы немного ограничить общение и просит уважать свою частную жизнь. Поэтому она предпочитает проводить время с семьей и близкими друзьями. В будущем она хочет по-прежнему заниматься развитием тенниса, вида спорта, который она так любит.

Ответа на главный вопрос — насколько правдивы обвинения в адрес госчиновника — ни МОК, ни Пэн не дают. Эмма Терхо заверила, что предложила спортсменке любую поддержку. Но сможет ли и захочет ли ею воспользоваться Шуай?

МОК поверил китайцам, а WTA — нет

WTA по-прежнему настроена решительно, и Саймона не убедил даже разговор с Бахом. Вопросы он задает вполне логичные. Например, почему она никак не объясняет пост в соцсети и свое исчезновение. Если весь мир ищет тебя, странно появиться только две недели спустя... А друзья и родственники, с которыми она якобы все это время общалась, — почему хотя бы они так долго молчали?

В общем, Саймон по-прежнему грозится забрать у Китая все теннисные турниры. К нему неожиданно присоединился и Тони Эстанге — глава оргкомитета «Париж-2024» и в прошлом вице-председатель комиссии спортсменов МОК. «Нужно больше прозрачности в том, что касается состояния здоровья и безопасности Пэн Шуай», — заявил Эстанге.

МОК, похоже, несколько театрализованная находка Шуай устроила полностью. Теперь Томас Бах может спать с чистой совестью. Даже если в будущем с китаянкой что-то случится, он всегда сможет возразить хейтерам, что сделал все возможное и предложил ей максимум поддержки. Так что Олимпийские игры в Пекине почти наверняка состоятся. Не исключено, что Пэн Шуай даже позовут на открытие — чтобы уж точно заверить мир в ее безопасности. Но что будет ожидать теннисистку потом — большой вопрос...