Касаткина испортила Рыбакиной возвращение на корт после триумфа на Уимблдоне

Елена не в форме после бурного празднования своей сенсационной победы на лондонском «Большом шлеме».

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 1:6, 6:2, 6:0

Россиянка Дарья Касаткина немного приглушила восторги по поводу успехов в женском теннисе выступающей за Казахстан Елены Рыбакиной. На первом же турнире после триумфа на Уимблдоне подопечная Стефано Вукова вылетела в первом же круге, причем заработала «баранку» в решающем третьем сете. Все это, конечно, не означает, что Касаткина выиграла бы лондонский «мейджор», если бы ее туда пустили. Но для Дарьи победа над такой соперницей в нынешней ситуации — это отличная возможность улучшить моральное состояние и сделать шаг к выполнению в Сан-Хосе большой спортивной задачи. Ведь на этой неделе в Калифорнии Касаткиной надо защищать очки, заработанные год назад за выход в финал.

Десять дней без тренировок

Несмотря на легкую победу в первом сете, Рыбакина на старте турнира Mubadala Silicon Valley Classic явно была не в своей тарелке. Концентрации больше чем на полчаса ей не хватило. За всю игру Елена допустила больше 50 невынужденных ошибок. И теперь очевидно, что после бурных празднований лондонского триумфа представительнице Казахстана нужно снова набирать форму. Конечно, сыграли свою роль и смена покрытия, и перемещение на другой конец света. Но главное — длительная пауза, которую устроила себе чемпионка Уимблдона, снявшись с турнира в Гамбурге и с головой погрузившись на три недели в сферу пиара.

— В первую очередь я старалась быть более стабильной, поскольку Елена — невероятный игрок, — отдала должное сопернице после матча в Сан-Хосе Дарья Касаткина. — Рыбакина только что выиграла турнир «Большого шлема», она одна из самых агрессивных теннисисток. Лучшее, что я могла сделать, — заставить ее ошибаться. Во втором сете мне удалось переломить ход матча. Очень важный гейм был при счете 2:1 на подаче соперницы. Я сделала брейк, и после этого все пошло как надо.

Накануне матча Рыбакина говорила, что из-за мероприятий в честь своего первого большого спортивного успеха была вынуждена сделать перерыв на десять дней не только в занятиях на корте, но даже в фитнесе. «Это было непросто. Но я встретила так много людей, и мне было очень приятно повидаться с друзьями в Казахстане. Я не спала три дня, а потом пять дней отдыхала, — рассказала Рыбакина порталу San Francisco Chronicle. — И лишь когда все успокоилось, я поняла, что в моей жизни произошло нечто особенное». Однако все это, конечно, не умаляет заслуг Касаткиной. Победительница турнира «Большого шлема» даже в плохой форме — это очень серьезная конкурентка.

Елена Рыбакина. Фото Global Look Press

Вернуться в спортивный тонус

Напомню, что после успеха Рыбакиной в Лондоне в российском теннисном сообществе разгорелась большая дискуссия о том, можно ли считать выступавшую до 18 лет за Россию Елену «продуктом нашей школы»? Или ее грандиозный прогресс — это исключительно результат работы казахстанской федерации, которая обеспечила теннисистке необходимые условия для развития, которого не было в нашей стране? Также звучал вопрос: не стало ли фатальной ошибкой позволение Елене перебраться в Казахстан, ведь теннисные профессионалы должны были заранее оценить ее потенциал? К однозначным выводам все эти споры пока не привели. Но теперь появляется еще один важный вопрос: сможет ли Рыбакина пройти через медные трубы — справляться с давлением, со своим новым звездным статусом и побеждать дальше?

— Я хорошо играла в первом сете, а затем условия немного изменились, думаю, прежде всего в физическом плане. Под конец я растеряла весь свой фокус, — призналась казахстанская спортсменка после поражения от Касаткиной. — Матч вышел для меня по-настоящему сложным. Конечно, после Уимблдона была тяжелая неделя. Мне пришлось много всего сделать, я достаточно времени провела в поездках. Это было нелегко. У меня не было времени, чтобы подготовиться к сезону на харде. Но я хотела приехать в Сан-Хосе, чтобы вернуться в спортивный тонус и получить игровую практику. Здесь много прекрасных игроков, и я знала, что в первом раунде могу встретиться с кем-то из первой десятки, как Даша. В прошлом году она играла здесь в финале. Но я просто рада, что вернулась на корт. Надеюсь, дальше буду играть только лучше.

Кстати, для Касаткиной нынешний момент в карьере тоже не самый простой. По сути, она проводила первый официальный матч после скандальных признаний по поводу своей сексуальной ориентации и других неоднозначных высказываний в интервью. После этого в ее адрес звучали не только слова поддержки, но и очень серьезный хейт — доходило до призывов привлечь первую ракетку России к уголовной ответственности. В общем, возможностей растерять игровую концентрацию тоже хватало. Но, как мы видим, Дарья сделала в матче первого круга в Сан-Хосе впечатляющий камбэк и вроде бы справляется со своими нервами. В следующем раунде соперницей нашей девушки станет американка Тейлор Таунсенд, обыгравшая на старте в двух сетах Шторм Сандерс из Австралии — 6:1, 6:4.