Александрова победила Кудерметову в невероятном финале. Из-за дождя он занял более четырех часов

Екатерина смогла защитить титул в Хертогенбоше и выиграла первый большой трофей с Дмитрием Турсуновым.

Libema Open WTA 250

Хертогенбош, Нидерланды

Финал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова провели великолепный финал, который можно смело назвать одним из самых напряженных матчей сезона. В итоге Александровой удалось победить на тай-брейке решающего сета и защитить титул. Кудерметова же отыграла три матчбола и заслуживает аплодисментов за свое лучшее выступление на траве. Отметим, что это всего второй титул WTA в этом сезоне, который завоевали наши теннисистки. В феврале в Линце победу праздновала Анастасия Потапова.

Сорванное начало

На этой неделе проходило два турнира WTA-250. И если в Ноттингеме по понятным причинам не присутствовало ни одной россиянки (а в финале неожиданно сошлись британки Кэти Болтер и Дожди Анна Беррейдж), то в голландском Хертогенбоше в основной сетке участвовало сразу пять наших теннисисток. Полина Кудерметова впервые выиграла матч на уровне WTA, но во втором круге крупно уступила Людмиле Самсоновой. Та, в свою очередь, в четвертьфинале была остановлена белоруской Александрой Соснович.

Екатерина Александрова после победы на турнире в Хертогенбоше. Фото AFP

Зато «сеянные» под первым и четвертым номерами Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова уверенно двигались к решающему матчу. Вероника не уступила ни одного сета в соперничестве с Алисон Риск, Карол Чжао, Селин Неф и Викторией Грунчаковой. Вторая ракетка России впервые вышла в финал на траве. Там ее ждала действующая победительница Александрова (в прошлом сезоне Екатерина обыграла в решающем матче Арину Соболенко, при этом взяв вторую партию с «баранкой»). В этот раз новая подопечная Дмитрия Турсунова также в двух сетах переиграла соотечественницу Елену Родину, Кимберли Биррелл, Эмину Бектас и Соснович (в решающем сете белоруска дважды вела с брейком, но не воспользовалась преимуществом).

В личном противостоянии Кудерметова была впереди (2:1), но последний матч остался за Александровой. Причем год назад Екатерина разгромила Веронику именно на турнире в Хертогенбоше (6:3, 6:1). Плюс она выиграла три своих финала из пяти. У Кудерметовой этот показатель заметно скромнее: одна победа и четыре поражения. «Финал — это как еще один дополнительный турнир. Выигрывать их очень непросто, но я постараюсь сохранить концентрацию и сыграть свой лучший матч в Хертогенбоше. Александрова играет очень агрессивно, особенно на траве. Точно будет нелегко», — отметила Кудерметова на пресс-конференции.

Теннис Екатерины действительно идеально подходит для травяных кортов (жаль, что не удалось подтвердить свою прекрасную форму на Уимблдоне-2022). Букмекеры считали ее фаворитом, но само проведение матча было под угрозой. Из-за дождя финал пришлось отложить на два часа, а затем и прервать в середине первого сета. К тому моменту Кудерметова выигрывала 4:2. Корт укрыли специальной пленкой, а теннисистки убежали в раздевалки.

Через 20 минут дождь стал заметно слабее, а бол-бои и организаторы турнира приступили к подготовке покрытия к возобновлению матча. Еще спустя 20 минут теннисистки вернулись на корт, как и зрители, практически полностью заполнившие арену на русское дерби. Игра возобновилась эйсом Александровой, но взять долгожданный гейм на своей подаче ей удалось только на «ровно». В девятом гейме Екатерина повела 30:0, но Вероника вновь довела дело до дьюса, получила один сетбол, но не смогла его реализовать. Александрова сделала несколько своих фирменных форхендов, забрав гейм двумя виннерсами (5:4).

Две подряд победы на «ровно», казалось, должны были добавить Александровой уверенности. Помогла и соперница, начавшая подавать на сет с двойной ошибки. Но следом Кудерметова уверенно выиграла четыре мяча подряд, забрав стартовую партию.

Вероника Кудерметова. Фото AFP

Игра нервов

Второй сет складывался по схожему сценарию. В пятом гейме Александрова проиграла три розыгрыша подряд на своей подаче и неожиданно легко отдала свою подачу. Зато тут же реабилитировалась, сделав обратный брейк на затяжном дьюсе (3:3). После этого три гейма подряд доходили до «ровно» — градус напряжения был мощнейший. В девятом гейме Вероника заработала брейк-пойнт, но Александрова вновь смогла выиграть решающие розыгрыши после красивых комбинаций и повести 5:4. И тут опять пошел дождь. На этот раз теннисистки остались на корте, ожидая возобновления матча под зонтиками.

Пауза в этот раз оказалась не такой длинной. Кудерметова, которой эта остановка явна пошла не на пользу, начала десятый гейм с двух невынужденных ошибок. Больше ошибаться было нельзя, но за счет активной игры с задней линии Александрова заработала сетбол и реализовала его с первой попытки.

Психологическое преимущество перешло к действующей чемпионке турнира. Она легко взяла стартовый гейм на своей подаче и смогла заработать брейк-пойнт. Наставник Вероники Сергей Демихин выглядел крайне взволнованно, но его супруга трижды великолепно подала и сравняла счет (1:1). В четвертом и пятом геймах теннисистки обменялись выигранными геймами под ноль, а в шестом случился важный момент. Екатерина выигрывала 30:0 и попросила челлендж после проигранного очка. Повтор показал, что Александрова попала в корт. Но Вероника спокойно восприняла этот эпизод и смогла переломить ход неудачно складывающегося гейма на своей подаче. Особенно крутым получился розыгрыш при 30:30, когда Кудерметова классно вышла к сетке (3:3).

С такой игрой обе теннисистки были достойны титула. В 10-м гейме Александрова заработала матчбол на подаче Кудерметовой, но та героически смогла отыграться (5:5). В следующем гейме россиянки поменялись местами. Уже Вероника получила скрытый матчбол, но Екатерина выиграла три розыгрыша подряд. В 11-м гейме Кудерметовой вновь пришлось отыгрывать уже два матчбола. Казалось, что сил на это у представительницы Татарстана уже нет, но она каким-то образом все-таки перевела матч в чемпионский тай-брейк.

Ход тай-брейка соответствовал драматургии матча. При счете 5:3 в пользу Александровой мяч после ее удара попал в линию буквально на сантиметр. Кудерметовой оставалось только развести руками. Преимущество в три матчбола Екатерина уже не упустила, опустившись на корт без сил после решающего розыгрыша.

Матч продолжался более четырех часов. Непосредственно в игре девушки провели на корте 3 часа и 10 минут.