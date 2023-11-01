Соболенко рискует потерять первое место в рейтинге. Она проиграла в Канкуне после жалоб на корт

Ключевым в плане выхода из группы станет матч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

WTA Finals. Канкун, Мексика. Групповой турнир

Джессика Пегула (США) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:4, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) — Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия, 4) — 6:3, 6:7 (6:8), 10:5.

Первая ракетка мира Арина Соболенко на итоговом турнире WTA в Канкуне, пожалуй, громче всех возмущается условиями и качеством корта. Что ж, мексиканский корт ответил ей взаимностью — теннисистка из Белоруссии в двух партиях во втором матче группового турнира уступила американке Джессике Пегуле.

Теперь заключительная встреча в группе с Еленой Рыбакиной из Казахстана превратится, по сути, в четвертьфинал — победительница выйдет в полуфинал, проигравшая завершит свои выступления. Зато у 39-летней россиянки Веры Звонаревой еще есть право на ошибку, особенно после того, как в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд они обыграли в Канкуне сильнейшую пару мира последних лет.

Вера Звонарева. Фото Global Look Press

Звонарева продолжает побеждать

Звонаревой, напомним, не привыкать играть на итоговых турнирах — она была топ-одиночницей, доходила до второго места в рейтинге и до финала WTA Finals. Правда, все это было более десяти лет назад. Но и сейчас, после всех своих тяжелых травм и длительных перерывов, Вера очень хороша. Да, может, в плане скорости передвижения по корту она уже не та, зато ее спокойствие и уверенность в сочетании с зажигательной манерой игры от Зигемунд создают очень гармоничное парное сочетание. К тому же Звонарева и Зигемунд во второй половине сезона словно поймали волну, дойдя до финала US Open и взяв титулы в Вашингтоне, Нинбо и Наньчане.

На итоговый дуэт квалифицировался в самый последний момент и попал, пожалуй, в самую сложную группу. Но, похоже, сейчас россиянке и немке никто не страшен, даже олимпийские чемпионки Токио, семикратные победительницы «Больших шлемов» и лидеры парного рейтинга двух последних сезонов чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

По крайней мере, в стартовой игре Вера и Лаура долгое время доминировали. Они взяли первый сет 6:3, а во втором вели 5:2 с двумя брейками. Однако без проблем не обошлось. Звонарева и Зигемунд чуть занервничали, соперницы расслабились и прибавили. Как следствие, на тай-брейке второй партии россиянке и ее партнерше не удалось реализовать два матчбола. Причем, видимо, за них болела даже электроника — после второго матчбола счет на тай-брейке поменялся на 7:5 в их пользу, но это была не финальная точка, а сбой, розыгрыш выиграли чешки.

В итоге все решилось на супертайбрейке, где российско-немецкая пара сразу создала солидный отрыв и сумела-таки удержать преимущество. Теперь их ждет встреча с Габриэлой Дабровски из Канады и Эрин Рутклифф из Новой Зеландии, но даже если что-то пойдет не так, шанс выйти из группы останется — в третьей игре соперницами станут американки Кори Гауфф и Джессика Пегула. Напомним, что в полуфинал выйдут по две пары из группы.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Слишком много ошибок

Точно такая же ситуация у одиночниц, где к настоящему моменту завершились уже два тура в группе Бакалар, где играют Соболенко с Рыбакиной. Причем Арина и Елена перед очной встречей показали абсолютно одинаковые результаты — обыграли гречанку Марию Саккари и проиграли американке Пегуле. Конечно, осечка Соболенко во встрече с Джессикой во многом стала неприятным сюрпризом — Арина, пусть и критиковала корт и условия, буквально разгромила в стартовой встрече Саккари, отдав гречанке только один гейм.

Арина сорила невынужденными ошибками (их за два сета набралось 33) и очень легко отдавала свою подачу. В первом сете американка со счета 2:2 сделала два брейка, а во втором и вовсе повела 4:0. Отыграть такое отставание Соболенко имела шансы только, если бы значительно прибавила. Но сделать этого не получилось.

«Корт в Канкуне идеально подходит Пегуле. Отскок очень низкий, а она намного комфортнее чувствует себя в таких условиях. Вообще корт здесь как кожаный. Никогда не знаешь, что произойдет — помогут тебе эти отскоки или сыграют против тебя? Сегодня все сложилось не в мою пользу. Но ничего страшного, у меня еще есть шанс выйти из группы. Стараюсь оставаться сильной и мотивированной», — цитирует Арину TheTennisLetter.

Действительно, хотя поражение и снизило шансы Соболенко на выход в полуфинал, а также и на первое место в рейтинге WTA по итогам года (особенно если Ига Свентек из Польши завоюет титул), но победа в третьем матче позволит выйти из группы. Пегула уже в полуфинале, а Саккари после поражения от Рыбакиной вылетает при любых раскладах. Таким образом, судьба второй путевки решится в очной встрече Арины и Елены.

Кстати, Рыбакина выиграла у Саккари стартовую партию под ноль, но затем начались сложности. Причем в девятом гейме третьей партии у гречанки на подаче Елены был двойной скрытый матчбол. Однако Рыбакина отыгралась, а на тай-брейке решила исход встречи в свою пользу.