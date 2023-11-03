Соболенко и Рыбакиной не дали доиграть из-за дождя и ветра. На Итоговом турнире WTA продолжается хаос

Матчи пришлось отменить из-за непогоды, но проблема намного серьезнее.

На мексиканский Канкун, где в эти дни проходит Итоговый турнир WTA, проблемы продолжают сыпаться с неба. На этот раз организаторам пришлось перекраивать расписание и останавливать матч из-за дождя, который накрыл корты в четверг. Проблема для тенниса обычная, но Канкун к ней не готов.

Полдюжины остановок

В четверг по плану надо было провести матчи в группе А. И одна встреча все-таки состоялась. Лидер группы американка Джессика Пегула легко разобралась с демотивированной и потерявшей шансы на плей-офф гречанкой Марией Саккари — 6:3, 6:2. Таким образом, Пегула без поражений уверенно шагнула в полуфинал и теперь будет иметь преимущество выходного дня перед решающими матчами.

За вторую путевку в плей-офф между собой сражались первая ракетка планеты Арина Соболенко из Белоруссии и москвичка, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина. Обе на групповом этапе уступили Пегуле и обыграли Саккари.

Теннисисткам пришлось играть, постоянно поглядывая на небо. В первом сете Соболенко показала прекрасный показатель попадания первой подачи — 75%, что при ее мощи вылилось в безусловное преимущество над соперницей. К тому же белоруске удавалось лучше справляться на приеме. Арина спокойно забрала победу в первом сете — 6:2. Но во второй партии изменилась не только игра, но и погодные условия.

Судьи просто истерзали теннисисток задержками, которых было полдюжины. Самая долгая пауза случилась в начале второго сета и длилась 1 час и 10 минут. А при счете 5:3 в пользу Рыбакиной, когда казахстанская теннисистка должна была подавать на сет, встречу решили остановить и перенести на следующий день. В Канкуне на часах в этот момент было 23 часа 40 минут.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Фото Reuters

Как быть дальше?

Теперь в пятницу (по московскому времени большинство игр пройдут в ночь на субботу) мексиканские корты ждет серьезное испытание в виде двух одиночных матчей группы B, двух парных встреч и одного недоигранного поединка в группе A. Звучит как вполне посильная задача. Но, во-первых, по прогнозам, ожидаются осадки вплоть до понедельника, когда турнир должен уже завершиться. Во-вторых, корты в Канкуне плохо справляются с дождем.

Итоговый турнир начали критиковать с самого его начала. Корты должны были быть готовы за неделю до старта. Однако в итоге их привели в порядок только за день, объяснив это обрушившимися на Канкун ливнями. Это создало проблему для теннисисток, которым негде было тренироваться. Звездные участницы не стали молчать. Главным критиком выступила первая ракетка мира. «Мне кажется, что это не уровень Итогового турнира WTA, — говорила Соболенко на пресс-конференции перед стартом. — Сегодня у нас буквально час, 45 минут, чтобы потренироваться на этом корте. Я недовольна. Уверена, что остальные игроки тоже. При этом я понимаю, что мы все в одинаковых условиях. Но это не условия для Итогового турнира WTA. Так что да, все не очень здорово. Обычно нам нужно три-четыре дня, чтобы приспособиться».

Арина продолжила настаивать, что организация турнира хромает, и после победы на Марией Саккари, и после поражения от Джессики Пегулы. Больше всего от белоруски доставалось покрытию. Она называла корт «кожаным», говорила, что у него непредсказуемый отскок и что на нем опасно играть: «Это новый уровень неуважения к игрокам от WTA. Иногда мне кажется, что двигаться по этому корту опасно. От Итогового турнира я жду другого уровня», — говорила Соболенко после матча с Саккари.

Поддержала белоруску и Елена Рыбакина: «Конечно, корт плохой. Это не уровень Итогового турнира. Все делалось очень поздно, времени на исправление ошибок не было».

Болельщики на трибунах во время матча.

В результате на жалобы теннисисток пришлось отвечать шефу WTA Стиву Саймону. Он оставил послание участницам турнира: «Понятно, что вы недовольны решением остаться в Канкуне. Я это понимаю, и вы были услышаны. Это не идеальное мероприятие, мы понимаем, что условия трудные, и WTA, конечно, возьмет на себя ответственность за это».

После недоигранного матча Рыбакина и Соболенко никаких новых заявлений не делали и с медиа не общались. Оно и понятно. Девушки провели на корте более трех часов с нервирующими остановками из-за дождя. Поэтому после окончательного решения о переносе они сразу отправились отдыхать и восстанавливаться, ведь времени у них на это совсем мало. Однако после матча, когда он наконец будет доигран, очередные жесткие слова в адрес организаторов точно будут.