«Неуважение к теннисисткам». Соболенко разбушевалась в Канкуне

Белоруска начала итоговый турнир с уверенной победы, но злится на WTA.

WTA Finals. Канкун, Мексика. Групповой турнир

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:1.

Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 7:5, 6:2.

Старт итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне удался Арине Соболенко на славу — белорусская теннисистка в первом матче в группе проиграла только один гейм гречанке Марии Саккари. Но она все равно не стала скрывать раздражения — нет, конечно, не от собственной игры, а от уровня организации WTA Finals. Поддержала ее и Елена Рыбакина из Казахстана, которая стартовую встречу уступила американке Джессике Пегуле.

Опасный корт в Мексике

Хотя в руководстве WTA и старательно опровергают информацию о серьезных финансовых проблемах и близости к банкротству, сложности у организации заметны невооруженным взглядом. Причем особенно они проявляются на итоговых турнирах. Состязания, которые должны быть визитной карточкой WTA, в 2020-м вообще не удалось провести (в отличие от мужчин), а затем места проведения находили едва ли не в последний момент. Мексиканская Гвадалахара в 2021-м, американский Форт-Уэрт в 2022-м, теперь вот Канкун... Причем если раньше теннисистки старались не слишком критиковать WTA, то на сей раз в Мексике чаша их терпения, похоже, переполнилась.

Рупором недовольства выступила Соболенко. В принципе, как первая ракетка мира она имеет право критиковать WTA за допущенные ошибки. И совершенно не стесняется это делать. Особенно если работа по подготовке игрового корта буквально за пару-тройку дней до старта была в разгаре — не было даже разметки.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Еще перед стартовой встречей Арина на пресс-конференции заявила следующее. «Мне кажется, это не уровень итогового турнира WTA. Сегодня у нас буквально час, минут 45, чтобы потренироваться на этом корте. Я этим недовольна. Уверена, остальные игроки тоже. При этом я понимаю, что мы все в одинаковых условиях. Но это не условия для итогового турнира WTA. Так что, да, все не очень здорово. Обычно нам нужно три-четыре дня, чтобы приспособиться».

Что ж, Соболенко приспособиться удалось. Арина буквально смела с корта Саккари. В первом сете трудности у нее возникли, пожалуй, только в третьем гейме, когда пришлось отыгрывать четыре брейк-пойнта. Но затем белоруска просто-напросто доминировала, позволив гречанке избежать баранки только при счете 6:0, 5:0 в свою пользу.

«По счету победа выглядит очень легкой, но матч нельзя назвать простым. Очень счастлива выиграть, особенно в игре с Марией, зарекомендовавшей себя прекрасным бойцом», — сдержанно прокомментировала игру официальному сайту WTA Соболенко. Но затем разбушевалась. «Это новый уровень неуважения к игрокам от WTA. Иногда мне кажется, что двигаться по этому корту опасно. От итогового турнира я жду другого уровня. Спасибо за это испытание, которое проверит, как быстро я адаптируюсь к условиям. Спасибо. Но я не жду такого от турнира столь высокого уровня», — приводит слова первой ракетки мира TheTennisLetter.

Но и на этом она не остановилась. Арина на страничке в социальных сетях заявила, что очень разочарована WTA и опытом участия в итоговом турнире. Правда, при этом выразила благодарность местным организаторам, добавив, что это не их вина, она любит и ценит их труд и счастлива быть в Мексике.

Елена Рыбакина. Фото Global Look Press

Рыбакина тоже недовольна

Солидарна с коллегой и Рыбакина. Елена раньше регулярно критиковала WTA за неумело составленное расписание на турнирах и новые правила освобождения топ-теннисисток от матчей первого круга. По поводу WTA Finals в Канкуне она заявила, что не очень довольна условиями и организацией, отметив, что у всех теннисисток есть трудности. «Конечно, корт плохой. Это не уровень итогового турнира. Все делалось очень поздно, времени на исправление ошибок не было», — добавила Елена.

Также Рыбакина еще перед стартовым матчем пожаловалась на ветряные условия в Канкуне. При ее мощной игре вероятность ошибок в такой ситуации действительно возрастает, однако здесь претензии к организаторам предъявлять сложно. Как бы то ни было, во встрече с Пегулой теннисистка из Казахстана ошибалась непозволительно часто, а попадала навылет слишком редко — 35 невынужденных ошибок против 12 активно выигранных мячей.

Хотя и Пегула поначалу действовала не блестяще, что позволило Рыбакиной при 4:3 в свою пользу сделать брейк и повести 5:3. Вот только подать на партию она не смогла, проиграв четыре гейма подряд, а с ними и сет. Во второй партии Елена продолжила сорить ошибками, а Джессика этим пользовалась. Правда, при счете 1:4 Рыбакина встрепенулась и один брейк отыграла, но это, как вскоре выяснилось, был лишь короткий всплеск. Тем не менее шансы на выход из группы в полуфинал у Елены остаются, впереди встречи с Саккари и Соболенко.