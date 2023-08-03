Радукану возвращается в теннис после трех операций. Британку вдохновит роман с сыном миллиардера?

Эмма уже занимается на корте, но с детским мячом.

20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану занимает в актуальном рейтинге WTA лишь 133-е место и не играет в турнирах из-за травм с апреля, но это не мешает ей оставаться в центре внимания. Чемпионка US Open-2021 за время вынужденного простоя перенесла три операции, уволила очередного тренера, засветилась на модных показах, призналась, что иногда жалеет о победе на турнире «Большого шлема», и, судя по всему, начала встречаться с сыном миллиардера.

Казалось, что она может вообще не вернуться на корт. Но Эмма в начале августа все же возобновила тренировки, пусть пока и с облегченным, детским мячом. Но удастся ли Радукану справиться с отнюдь не детским давлением и все-таки доказать, что она не является чемпионкой-однодневкой?

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Копилка в мире акул

Совсем скоро, в сентябре, исполнится два года с сенсационной победы британки на открытом чемпионате США. Тогда, напомним, 150-я ракетка мира прорвалась из квалификации к титулу, причем в десяти проведенных в Нью-Йорке матчах не проиграла ни одной партии. Конечно же, после такого феноменального триумфа 18-летнюю красавицу взяли в оборот рекламодатели, она превратилась в настоящую теннисную знаменитость. Вот только испытание медными трубами выдержать было непросто. «Когда я выиграла, я была очень наивна. В последние два года поняла, что тур и все, что с ним связано, — не самое приятное, доверительное и безопасное пространство. Требуется быть начеку, потому что вокруг много акул. Мне кажется, люди в этой индустрии воспринимают меня как копилку», — цитировал ее перед Уимблдоном-2023 Telegraph.

Также Эмма признавалась, что иногда думает о том, что лучше бы она не выигрывала открытый чемпионат США, пусть и гонит негативные мысли прочь. Однако факт остается фактом — британка после успеха в Нью-Йорке ничего толком не выиграла, а ее метания от тренера к тренеру (относительно недавно с Радукану успел недолго поработать россиянин Дмитрий Турсунов) многими воспринимаются в теннисном мире как анекдот. Поэтому мало кто удивился, когда Эмма два месяца назад объявила о расставании с наставником Себастьяном Саксом, с которым она начала сотрудничество в конце 2022-го.

К моменту разрыва с наставником Радукану не выходила на корт больше месяца, поскольку в мае последовательно перенесла сразу три операции — на обоих запястьях и голеностопе, не забывая информировать о хирургических вмешательствах своих подписчиков в социальных сетях. Практически сразу после заключительной операции с повязкой на одной кисти Эмма была замечена в Мексике на показе Dior. Хотя вряд ли это можно назвать развлечением — британка является лицом этого известного бренда. Так что в каком-то смысле даже на больничном Радукану продолжила работать.

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Романтика поможет?

Впрочем, как это бывает со знаменитостью, работу и личную жизнь порой не так-то просто разделить. В социальных сетях теннисистки стало появляться все больше и больше фотографий с 22-летним Карло Агостинелли — студентом Стэнфорда, футболистом и просто сыном американского миллиардера Роберта Агостинелли, который как-то пытался купить футбольный «Ливерпуль», и его супруги Матильды Фавье — директора по PR Dior. Эмма и Карло, по свидетельствам очевидцев, прекрасно проводили время в Мексике в июне и в Лондоне в июле, свидетельством чему фотографии в социальных сетях, где молодые люди выглядят счастливыми.

Впрочем, официально ни Радукану, ни Агостинелли-младший отношений пока не подтвердили, хотя ни от кого особо и не скрываются. Зато Эмма рассказала о своем возвращении на корт, сопроводив свое сообщение в социальной сети смайликами, фото и видео. На фотографиях, кстати, заметно, что пока британка бьет не по обычному мячу, а по детскому, облегченному. По-видимому, чтобы не слишком сразу нагружать прооперированные запястья.

Изначально она говорила о том, что пропустит несколько месяцев. Очевидно, что ждать теннисистку на US Open не стоит. Думается, если она вернется на корт до конца сезона-2023 — это уже будет неплохо. Все-таки травмы запястья в теннисе одни из самых опасных для карьеры, так что форсировать возвращение к полноценным нагрузкам не стоит. Радует сам факт, что Эмма все же не опустила рук, не полностью погрузилась в светскую жизнь и романтику, а еще хочет попытаться добиться чего-то в теннисе.

Кто бы что ни говорил, она ведь действительно очень талантлива — даже в нынешнем году с сильной болью в запястьях (по словам теннисистки, они преследовали ее с прошлого лета) Радукану дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллс, обыграв сильных соперниц. Если она сумеет полностью восстановиться, то, возможно, еще сможет вернуться в элиту. Не исключено, что отношения с Агостинелли не помешают, а, наоборот, помогут ей легче выдерживать давление общественности и прессы.