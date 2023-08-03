«В матчах с Дашей всегда стараюсь бороться». Украинка Свитолина вновь обыграла россиянку Касаткину

Элина на турнире в Вашингтоне одержала восьмую победу подряд над нашей теннисисткой.

WTA 500. Вашингтон. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:2, 6:2

Украинка Элина Свитолина давно стала злым теннисным гением для россиянки Дарьи Касаткиной. Вне зависимости от ситуации в рейтинге или покрытия Свитолина неизменно обыгрывает Касаткину. Во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне Элина победила нашу соотечественницу в восьмой раз подряд в восьми матчах, причем отдала ей всего лишь четыре гейма. Официально анонсированный отказ от рукопожатий теннисисток у сетки обошелся без свиста и неодобрительного гула, а Свитолина после матча назвала россиянку Дашей и охарактеризовала ее как сложную соперницу.

Запоздалое решение?

Естественно, к игре Свитолиной и Касаткиной было приковано внимание всей теннисной и не только общественности. Шутка ли, украинка и россиянка играли впервые после того, как в женском теннисном туре пошли на эксперимент — начали информировать зрителей о том, что рукопожатий между представительницами этих стран не планируется. Напомним, что зрители на турнирах «Большого шлема» уже не раз освистывали теннисисток за такое поведение, противоречащее нормам вида спорта. Причем «под раздачу» попадали как украинки (в частности, Свитолина), так и их соперницы из России и Белоруссии, которые, понимая всю тщетность попытки рукопожатия, даже не подходили к сетке по окончании матчей. Среди пострадавших после поражения на «Ролан Гаррос» от Элины была как раз и Касаткина, освистанная публикой.

«Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством. Все эти дни, после каждого матча в Париже я всегда ценила поддержку болельщиков и благодарила их за нее и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку.

Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня», — прокомментировала тогда это событие Дарья на страничке в социальной сети.

Дарья Касаткина. Фото USA Today Sports

Вероятно, из-за таких эксцессов в WTA озаботились, скажем так, легитимизацией данного процесса. Так, организаторы турнира в Вашингтона решили во избежание негатива предупреждать зрителей об отсутствии рукопожатий. «Проба пера» состоялась в стартовый день соревнований перед встречей Свитолиной и белоруски Виктории Азаренко. Для этого перед матчем использовались специальные экраны на арене.

«По окончании матча рукопожатий между игроками не будет. Мы ценим ваше уважение к обеим спортсменкам во время и после матча, а также за ваше понимание в этих сложных обстоятельствах», гласило объявление. Сложно сказать, все ли зрители увидели и услышали это объявления, однако после победы Свитолиной над Азаренко обошлось без эксцессов. Хотя и без особого энтузиазма участниц. «Такое решение объяснять ситуацию болельщикам запоздало на 18 месяцев», — жестко отозвалась белоруска на пресс-конференции. Добавив, что ей уже все равно. И задав несколько встречных вопросов журналистам в духе «как долго будут говорить об этом, интересна ли данная тема людям и не надоело ли прессе постоянно писать об одном и том же?»

Нулевая реализация брейк-пойнтов

Безусловно, такая околотеннисная шумиха отвлекает непосредственно от игре, но ничего не поделать — в теннисе с его традициями любое пренебрежение к игровому этикету вызывает бурную реакцию. Как бы то ни было, матч Свитолиной и Касаткиной имел и теннисную подоплеку. Дело в том, что Дарья проиграла Элине все семь предыдущих очных встреч. В последний раз, как сказано выше, это случилось буквально пару месяцев назад — в четвертом круге «Ролан Гаррос» (4:6, 6:7). Всего же Касаткина за семь игр взяла у крайне неудобной соперницы только две партии.

Элина Свитолина. Фото USA Today Sports

В дебюте встречи в Вашингтоне Касаткина смотрелась неплохо — в третьем гейме она отыграла брейк-пойнт и повела 2:1. Но при 2:2 и 40:15 последовал срыв — двойная ошибка лишила россиянку необходимого победного настроя. Подачу она проиграла, а сделать обратный брейк сразу не смогла, хотя в следующем гейме на подаче Элины было 15:30. После чего Дарья развалилась, хотя при 2:5 изо всех сил попыталась вцепиться в подачу украинки. Вот только не один из пяти брейк-пойнтов так и не реализовала.

Вообще реализация брейк-пойнтов стала ключевым фактором в этой встрече. В случае с Касаткиной она была нулевой — 0 из 10 попыток. Такое расточительство в современном теннисе не прощается. Свитолина и не простила, реализовав 4 брейк-пойнта из 9. При этом вторую партию она начала 4:0, выиграв с учетом первого сета у россиянки девять геймов подряд. Нет, Дарья не сдалась и при счете 1:4 оппонентки провели 15-минутный гейм с 11-ю «ровно». Вот только и данный марафонский гейм на подаче Элины остался за украинкой, что помогло ей избежать даже намека на перелом в этой встрече. Свитолина выиграла чуть более чем за полтора часа, дистанционно поприветствовав Касаткину.

После матча украинка пребывала в хорошем настроении, поэтому с улыбкой стала нахваливать россиянку, несмотря на результат личных встреч. «В матчах с Дашей всегда стараюсь бороться. Она сложная соперница, поэтому каждый раз просто стараюсь перебить еще один мяч через сетку, диктовать игру. Очень рада, что выиграла сегодня, особенно в таких жарких погодных условиях», — заявила Свитолина в интервью на корте после матча. В четвертьфинале она может встретиться с первой сеяной — американкой Джессикой Пегулой.