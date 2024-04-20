Биография Анны Курниковой: карьера и успех главной звезды российского тенниса 90-х
Анна Сергеевна Курникова
Дата рождения: 7 июня 1981 года
Место рождения: Москва, Россия
Рост: 173 см
Вид спорта: теннис
Детство и юность Анны Курниковой
Будущая теннисистка родилась в спортивной семье. Ее отец Сергей занимался греко-римской борьбой и даже смог стать чемпионом страны, а мать Алла была легкоатлеткой, а затем стала тренером по теннису. Именно мама сыграла большую роль в становлении Анны как теннисистки.
«Моя мама — героиня. Она ради меня многим пожертвовала. Без нее я не добилась бы ничего. Мы были командой. Мама всегда хотела мне помочь — очень меня любила. Мы были одними из первых, кто тогда в 90-х выбирался на международную арену. Ей было тяжело, она не знала английского, когда мы переехали в США. Но мы всего добились вместе», — рассказала Курникова в интервью «НТВ ПЛЮС» в 2008 году.
Впервые на корте Анна оказалась в пять лет. Родителям даже пришлось жертвовать своим имуществом, чтобы дать дочери возможность развиваться в теннисе. Когда девочке было шесть лет, папа продал один из телевизоров, чтобы купить будущей теннисистке хорошую ракетку.
«К счастью, их у нас было два. Расстались с тем, который стоял на кухне... Вырученные деньги пошли на новый спортинвентарь. Родители видели: дела у меня идут хорошо, я обыгрываю ровесниц, вот и старались помочь чем могли», — рассказывала Курникова в интервью красноярской газете «КоМок».
Первые шаги в теннисе Анна делала в Сокольниках, а потом занималась в клубе «Спарта». Ее первым тренером стала Лариса Преображенская, с которой Курникова занималась всю свою карьеру. Даже после переезда в академию Ника Боллетьери россиянка продолжала работать со своим первым наставником во время визитов в Москву.
«Лариса Дмитриевна меня воспитала. Если бы не она — меня бы не существовало. Она создала меня, а потом уже мне помог Ник Боллетьери», — вспоминала Курникова в интервью «НТВ ПЛЮС» в 2008 году.
Спортивная карьера Анны Курниковой
Юная теннисистка с ранних лет делала успехи и побеждала на турнирах своей возрастной категории. В 10 лет Анну заметили скауты International Management Group, и она, получив стипендию теннисной академии Ника Боллетьери, вместе с мамой переехала в США.
Постепенно Курникова стала суперзвездой тенниса. В 1994 году она победила на неофициальном мировом первенстве в возрастной категории до 14 лет. В 1995 году, после побед на Orange Bowl, европейских чемпионатах и открытом чемпионате Италии, стала чемпионкой ITF среди юниоров. В конце 1995 года Анна возглавила юниорский мировой рейтинг.
Примерно в то же время Курникова начала свою недолгую профессиональную карьеру. Россиянка дебютировала на турнирах WTA на Moscow Ladies Open-1995. В апреле 1996 года Анна впервые выступила в составе сборной России на Кубке Федерации, а летом — на Олимпийских играх в Атланте. Там теннисистка больших успехов не достигла, но все же вошла в историю в качестве самой молодой спортсменки, когда-либо выступавшей в рядах российских олимпийцев (на тот момент ей было 15 лет).
В 1997 году Курникова добралась до стадии 1/2 финала на Уимблдоне, где уступила первой ракетке мира Мартине Хингис. На тот момент это было выдающимся выступлением, так как российские теннисистки не доходили до полуфинала Уимблдона с 1974 года.
В 1998-м Курниковой удалось одержать ряд ярких побед над топовыми соперницами: Мартиной Хингис, Штеффи Граф, Арантой Санчес-Викарио. Это позволило Анне войти в число 20 лучших теннисисток планеты. В 2000 году Анна стала восьмой ракеткой мира (наивысшая позиция для спортсменки).
Но одиночных титулов на уровне WTA Курникова завоевать так и не смогла. На счету россиянки были победы только на двух турнирах ITF — она выиграла 25- и 50-тысячники ITF. Зато в парном разряде Анне удалось добиться большего.
Свой первый парный титул WTA Курникова завоевала в сентябре 1998 года: вместе с американкой Моникой Селеш Анна выиграла турнир в Токио. В дальнейшем россиянка сумеет выиграть в паре еще 15 титулов, большую часть которых она завоюет в тандеме с швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис.
Их дуэт дважды становился победителем турнира серии «Большого шлема» Australian Open — в 1999 и 2002 годах. В одиночном же наивысшим достижением Курниковой останется лишь полуфинал Уимблдона в 1997 году. Отметим также выход в финал «Ролан Гаррос» в паре вместе с Хингис и два выхода в финалы турниров «Большого шлема» в миксте — в 1999-м на Уимблдоне с Йонасом Бьоркманом и в 2000-м на US Open с Максимом Мирным.
Успех Анны и Мартины состоялся с разницей в три года. После успешного первого сезона Курникова и Хингис отправились в Южную Америку на серию выставочных матчей друг против друга. Там между ними произошла ссора: швейцарка попросила россиянку подтвердить, что арбитр ошибся при определении аута, но Анна отказалась.
В итоге Мартина резко высказалась в адрес Курниковой: «Возомнила себя королевой, да? Королева — я!»
В раздевалке словесная перепалка продолжилась. Дело кончилось тем, что Анна запустила в свою партнершу вазой, а ее мама заявила: «Не хочу, чтобы моя дочь больше играла с этой сукой», — сообщил The Guardian.
Швейцарка и россиянка начали новый сезон уже в других дуэтах, что неудивительно. Но спустя некоторое время, в 2001 году, Анна и Мартина воссоединились на Кубке Кремля, который они провели триумфально и завоевали парный титул. В следующем же году Курникова и Хингис выиграли второй «мэйджор» в паре — и снова Austalian Open. А затем практически синхронно решили завершить карьеры.
В случае Курниковой принять непростое решение пришлось по состоянию здоровья: Анну замучили травмы. При этом, по словам теннисистки, врачи и вовсе недоумевали, как ей удалось построить какую-то карьеру в теннисе: ведь ее тело для этого совершенно не подходило.
«Тут многое и от природы зависит. Знаете, как у некоторых людей — вот есть искривление позвоночника, и ничего с ним не поделаешь. Можно только поправлять что-то, подстраиваться. Так и у меня. Врачи вообще удивлялись, как я со своим строением тела могла в теннис играть — у меня и спина не подходит для этой игры, и таз...» — призналась Курникова «Советскому спорту».
Свой последний матч Анна провела в мае 2003 года. В дальнейшем она будет играть только благотворительные и показательные матчи.
«Я закончила играть профессионально в 21-22 года — из-за травмы спины. В начале 2000-х годов подобные травмы требовали серьезной операции. Современные медицинские технологии с использованием лазера еще не применялись. Меня предупредили, что есть риск задеть какой-нибудь нерв, и тогда я, возможно, буду парализована. Согласитесь, в 21 год ты сильно задумаешься — нужна тебе такая операция или нет», — пояснила Курникова Hello! Russia.
Достижения Анны Курниковой
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Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде.
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Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде (с Мартиной Хингис).
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Двукратная чемпионка Итогового турнира WTA в парном разряде (с Мартиной Хингис).
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Самая юная участница Олимпийских игр в истории России (во всех видах спорта, ей было 15 лет и 47 дней)
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Заслуженный мастер спорта России (1999).
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Обладательница спортивной премии «Русский кубок» в номинации «Лучшая теннисистка» (1997, 1998).
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В 2015 году была введена в Зал российской теннисной славы.Анна Курникова.Фото Cлава Маламут
Личная жизнь Анны Курниковой
Еще во время спортивной карьеры российская теннисистка стала медийной персоной. Яркие внешние данные позволили Курниковой стать звездой мирового шоу-бизнеса. Анна пробовала себя в модельной и актерской сфере еще в нулевые.
Также спортсменка сыграла эпизодическую роль в фильме «Я, снова я и Ирен» (2000), партнерами по площадке были Джим Керри и Рене Зеллвегер. Ее часто снимали для обложек глянцевых журналов и привлекали для различных рекламных кампаний.
Анна была лицом нижнего белья, часов «Омега», ракеток «Йонекс», видеоигр и мобильных телефонов «Пегасо». Доходы звезды от рекламы значительно превышали гонорары от участия в турнирах. Издание The Mirror подсчитало, что заработок российской теннисистки в начале 2000-х составлял порядка 225 тысяч долларов в неделю.
В 2001 году Курникова снялась в клипе на песню Escape («Побег», 2001) у Энрике Иглесиаса. Встреча оказалась судьбоносной — ведь именно испанский певец в дальнейшем станет ее партнером по жизни. До него ходили слухи об отношениях Анны с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым.
Причем ее Роман с Буре так и остался загадкой — до сих пор непонятно, были ли отношения у спортсменов. А вот с Федоровым Курникова даже недолгое время состояла в браке — спустя много лет информацию о свадьбе подтвердил агент Федорова. В 2012 году сам хоккеист в интервью «СЭ» признался, что состоял в браке с Анной. «Мы не афишировали брак. К нам и так было приковано слишком много внимания», — заявил он.
Но после съемок в клипе у Иглесиаса внимание Курниковой принадлежало только Энрике. Причем на самой съемочной площадке между теннисисткой и исполнителем даже случился неприятный инцидент. Все из-за того, что Анны была воспалена губа, а по сценарию испанцу предстояло поцеловать ее.
Иглесиас сначала наотрез отказался делать это, так как не хотел прикасаться к «прыщавой малолетке». Силами гримеров Анна появилась перед Энрике в безупречном виде, но такую реакцию испанца она забыть не смогла. Несмотря на неприятный осадок, теннисистка и певец вскоре начали общаться. И со временем их отношения стали романтическими.
«Когда мы познакомились, хоть она и пришла из мира спорта, в каком-то смысле мы сразу поняли друг друга. Она знала, каков мой мир. А я, в свою очередь, знал, что представляет собой ее мир. Так что это понимание очень помогло. Мы просто начали понемногу общаться, и чувства становились все сильнее, сильнее и сильнее», — рассказал Иглесиас в интервью журналу People.
Так, с конца 2001 года Анна и Энрике состоят в отношениях.
На протяжении долгих лет вокруг пары ходило много разных слухов: и про расставание, и про свадьбу, и про беременность Курниковой. Тем не менее вся эта информация так и оставалась на уровне слухов. А россиянка по-прежнему была рядом со своим возлюбленным.
«Мы с Энрике выросли практически друг у друга на глазах. Мы были очень молоды, когда познакомились. И, как видите, до сих пор что-то притягивает нас друг к другу... Впрочем, я всегда очень стесняюсь говорить о наших отношениях вслух», — рассказала Курникова в интервью Hello! Rissia.
В 2017 году стало известно, что у Иглесиаса и Курниковой родились двойняшки: мальчик Николас и девочка Люси. Анна не скрывала, но и не афишировала свою беременность. И, вероятно, по этой причине ее тайна оставалась нераскрытой вплоть до рождения малышей.
Также было и со второй беременностью бывшей теннисистки до тех пор, пока брат Энрике не выдал секретную информацию о том, что Анна ждет третьего ребенка. В 2020 году на свет появились девочка Мария (Мэри).
О том, вступили ли Иглесиас и Курникова в брак, до конца неизвестно. Однако в своем личном профиле в социальных сетях Анна указала сразу две фамилии: и свою, и мужа. Так что, вероятно, торжество все-таки состоялось. Просто теннисистка и исполнитель предпочли оставить это событие без общественной огласки.
Социальные сети Анны Курниковой
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