Биография Анны Курниковой: карьера и успех главной звезды российского тенниса 90-х

История теннисистки без громких титулов.

Анна Сергеевна Курникова

Дата рождения: 7 июня 1981 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 173 см

Вид спорта: теннис

Анна Курникова. 1995 год. Фото Дмитрий Солнцев

Детство и юность Анны Курниковой

Будущая теннисистка родилась в спортивной семье. Ее отец Сергей занимался греко-римской борьбой и даже смог стать чемпионом страны, а мать Алла была легкоатлеткой, а затем стала тренером по теннису. Именно мама сыграла большую роль в становлении Анны как теннисистки.

«Моя мама — героиня. Она ради меня многим пожертвовала. Без нее я не добилась бы ничего. Мы были командой. Мама всегда хотела мне помочь — очень меня любила. Мы были одними из первых, кто тогда в 90-х выбирался на международную арену. Ей было тяжело, она не знала английского, когда мы переехали в США. Но мы всего добились вместе», — рассказала Курникова в интервью «НТВ ПЛЮС» в 2008 году.

Впервые на корте Анна оказалась в пять лет. Родителям даже пришлось жертвовать своим имуществом, чтобы дать дочери возможность развиваться в теннисе. Когда девочке было шесть лет, папа продал один из телевизоров, чтобы купить будущей теннисистке хорошую ракетку.

«К счастью, их у нас было два. Расстались с тем, который стоял на кухне... Вырученные деньги пошли на новый спортинвентарь. Родители видели: дела у меня идут хорошо, я обыгрываю ровесниц, вот и старались помочь чем могли», — рассказывала Курникова в интервью красноярской газете «КоМок».

Первые шаги в теннисе Анна делала в Сокольниках, а потом занималась в клубе «Спарта». Ее первым тренером стала Лариса Преображенская, с которой Курникова занималась всю свою карьеру. Даже после переезда в академию Ника Боллетьери россиянка продолжала работать со своим первым наставником во время визитов в Москву.

«Лариса Дмитриевна меня воспитала. Если бы не она — меня бы не существовало. Она создала меня, а потом уже мне помог Ник Боллетьери», — вспоминала Курникова в интервью «НТВ ПЛЮС» в 2008 году.

Спортивная карьера Анны Курниковой

Юная теннисистка с ранних лет делала успехи и побеждала на турнирах своей возрастной категории. В 10 лет Анну заметили скауты International Management Group, и она, получив стипендию теннисной академии Ника Боллетьери, вместе с мамой переехала в США.

Постепенно Курникова стала суперзвездой тенниса. В 1994 году она победила на неофициальном мировом первенстве в возрастной категории до 14 лет. В 1995 году, после побед на Orange Bowl, европейских чемпионатах и открытом чемпионате Италии, стала чемпионкой ITF среди юниоров. В конце 1995 года Анна возглавила юниорский мировой рейтинг.

Анна Курникова. Фото Александр Вильф

Примерно в то же время Курникова начала свою недолгую профессиональную карьеру. Россиянка дебютировала на турнирах WTA на Moscow Ladies Open-1995. В апреле 1996 года Анна впервые выступила в составе сборной России на Кубке Федерации, а летом — на Олимпийских играх в Атланте. Там теннисистка больших успехов не достигла, но все же вошла в историю в качестве самой молодой спортсменки, когда-либо выступавшей в рядах российских олимпийцев (на тот момент ей было 15 лет).

В 1997 году Курникова добралась до стадии 1/2 финала на Уимблдоне, где уступила первой ракетке мира Мартине Хингис. На тот момент это было выдающимся выступлением, так как российские теннисистки не доходили до полуфинала Уимблдона с 1974 года.

В 1998-м Курниковой удалось одержать ряд ярких побед над топовыми соперницами: Мартиной Хингис, Штеффи Граф, Арантой Санчес-Викарио. Это позволило Анне войти в число 20 лучших теннисисток планеты. В 2000 году Анна стала восьмой ракеткой мира (наивысшая позиция для спортсменки).

Но одиночных титулов на уровне WTA Курникова завоевать так и не смогла. На счету россиянки были победы только на двух турнирах ITF — она выиграла 25- и 50-тысячники ITF. Зато в парном разряде Анне удалось добиться большего.

Свой первый парный титул WTA Курникова завоевала в сентябре 1998 года: вместе с американкой Моникой Селеш Анна выиграла турнир в Токио. В дальнейшем россиянка сумеет выиграть в паре еще 15 титулов, большую часть которых она завоюет в тандеме с швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис.

Их дуэт дважды становился победителем турнира серии «Большого шлема» Australian Open — в 1999 и 2002 годах. В одиночном же наивысшим достижением Курниковой останется лишь полуфинал Уимблдона в 1997 году. Отметим также выход в финал «Ролан Гаррос» в паре вместе с Хингис и два выхода в финалы турниров «Большого шлема» в миксте — в 1999-м на Уимблдоне с Йонасом Бьоркманом и в 2000-м на US Open с Максимом Мирным.

Успех Анны и Мартины состоялся с разницей в три года. После успешного первого сезона Курникова и Хингис отправились в Южную Америку на серию выставочных матчей друг против друга. Там между ними произошла ссора: швейцарка попросила россиянку подтвердить, что арбитр ошибся при определении аута, но Анна отказалась.

В итоге Мартина резко высказалась в адрес Курниковой: «Возомнила себя королевой, да? Королева — я!»

В раздевалке словесная перепалка продолжилась. Дело кончилось тем, что Анна запустила в свою партнершу вазой, а ее мама заявила: «Не хочу, чтобы моя дочь больше играла с этой сукой», — сообщил The Guardian.

Швейцарка и россиянка начали новый сезон уже в других дуэтах, что неудивительно. Но спустя некоторое время, в 2001 году, Анна и Мартина воссоединились на Кубке Кремля, который они провели триумфально и завоевали парный титул. В следующем же году Курникова и Хингис выиграли второй «мэйджор» в паре — и снова Austalian Open. А затем практически синхронно решили завершить карьеры.

В случае Курниковой принять непростое решение пришлось по состоянию здоровья: Анну замучили травмы. При этом, по словам теннисистки, врачи и вовсе недоумевали, как ей удалось построить какую-то карьеру в теннисе: ведь ее тело для этого совершенно не подходило.

«Тут многое и от природы зависит. Знаете, как у некоторых людей — вот есть искривление позвоночника, и ничего с ним не поделаешь. Можно только поправлять что-то, подстраиваться. Так и у меня. Врачи вообще удивлялись, как я со своим строением тела могла в теннис играть — у меня и спина не подходит для этой игры, и таз...» — призналась Курникова «Советскому спорту».

Свой последний матч Анна провела в мае 2003 года. В дальнейшем она будет играть только благотворительные и показательные матчи.

«Я закончила играть профессионально в 21-22 года — из-за травмы спины. В начале 2000-х годов подобные травмы требовали серьезной операции. Современные медицинские технологии с использованием лазера еще не применялись. Меня предупредили, что есть риск задеть какой-нибудь нерв, и тогда я, возможно, буду парализована. Согласитесь, в 21 год ты сильно задумаешься — нужна тебе такая операция или нет», — пояснила Курникова Hello! Russia.

Достижения Анны Курниковой

Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде (с Мартиной Хингис).

Двукратная чемпионка Итогового турнира WTA в парном разряде (с Мартиной Хингис).

Самая юная участница Олимпийских игр в истории России (во всех видах спорта, ей было 15 лет и 47 дней)

Заслуженный мастер спорта России (1999).

Обладательница спортивной премии «Русский кубок» в номинации «Лучшая теннисистка» (1997, 1998).

В 2015 году была введена в Зал российской теннисной славы. Анна Курникова. Фото Cлава Маламут

Личная жизнь Анны Курниковой

Еще во время спортивной карьеры российская теннисистка стала медийной персоной. Яркие внешние данные позволили Курниковой стать звездой мирового шоу-бизнеса. Анна пробовала себя в модельной и актерской сфере еще в нулевые.

Также спортсменка сыграла эпизодическую роль в фильме «Я, снова я и Ирен» (2000), партнерами по площадке были Джим Керри и Рене Зеллвегер. Ее часто снимали для обложек глянцевых журналов и привлекали для различных рекламных кампаний.

Анна была лицом нижнего белья, часов «Омега», ракеток «Йонекс», видеоигр и мобильных телефонов «Пегасо». Доходы звезды от рекламы значительно превышали гонорары от участия в турнирах. Издание The Mirror подсчитало, что заработок российской теннисистки в начале 2000-х составлял порядка 225 тысяч долларов в неделю.

В 2001 году Курникова снялась в клипе на песню Escape («Побег», 2001) у Энрике Иглесиаса. Встреча оказалась судьбоносной — ведь именно испанский певец в дальнейшем станет ее партнером по жизни. До него ходили слухи об отношениях Анны с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым.

Причем ее Роман с Буре так и остался загадкой — до сих пор непонятно, были ли отношения у спортсменов. А вот с Федоровым Курникова даже недолгое время состояла в браке — спустя много лет информацию о свадьбе подтвердил агент Федорова. В 2012 году сам хоккеист в интервью «СЭ» признался, что состоял в браке с Анной. «Мы не афишировали брак. К нам и так было приковано слишком много внимания», — заявил он.

Но после съемок в клипе у Иглесиаса внимание Курниковой принадлежало только Энрике. Причем на самой съемочной площадке между теннисисткой и исполнителем даже случился неприятный инцидент. Все из-за того, что Анны была воспалена губа, а по сценарию испанцу предстояло поцеловать ее.

Иглесиас сначала наотрез отказался делать это, так как не хотел прикасаться к «прыщавой малолетке». Силами гримеров Анна появилась перед Энрике в безупречном виде, но такую реакцию испанца она забыть не смогла. Несмотря на неприятный осадок, теннисистка и певец вскоре начали общаться. И со временем их отношения стали романтическими.

«Когда мы познакомились, хоть она и пришла из мира спорта, в каком-то смысле мы сразу поняли друг друга. Она знала, каков мой мир. А я, в свою очередь, знал, что представляет собой ее мир. Так что это понимание очень помогло. Мы просто начали понемногу общаться, и чувства становились все сильнее, сильнее и сильнее», — рассказал Иглесиас в интервью журналу People.

Так, с конца 2001 года Анна и Энрике состоят в отношениях.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото Getty Images

На протяжении долгих лет вокруг пары ходило много разных слухов: и про расставание, и про свадьбу, и про беременность Курниковой. Тем не менее вся эта информация так и оставалась на уровне слухов. А россиянка по-прежнему была рядом со своим возлюбленным.

«Мы с Энрике выросли практически друг у друга на глазах. Мы были очень молоды, когда познакомились. И, как видите, до сих пор что-то притягивает нас друг к другу... Впрочем, я всегда очень стесняюсь говорить о наших отношениях вслух», — рассказала Курникова в интервью Hello! Rissia.

В 2017 году стало известно, что у Иглесиаса и Курниковой родились двойняшки: мальчик Николас и девочка Люси. Анна не скрывала, но и не афишировала свою беременность. И, вероятно, по этой причине ее тайна оставалась нераскрытой вплоть до рождения малышей.

Также было и со второй беременностью бывшей теннисистки до тех пор, пока брат Энрике не выдал секретную информацию о том, что Анна ждет третьего ребенка. В 2020 году на свет появились девочка Мария (Мэри).

О том, вступили ли Иглесиас и Курникова в брак, до конца неизвестно. Однако в своем личном профиле в социальных сетях Анна указала сразу две фамилии: и свою, и мужа. Так что, вероятно, торжество все-таки состоялось. Просто теннисистка и исполнитель предпочли оставить это событие без общественной огласки.

Анна Курникова. Фото Соцсети

Социальные сети Анны Курниковой

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