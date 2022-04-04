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Сегодня, 17:08

Звонарева высказалась о перспективах выступления в паре с Зигемунд в 2022 году

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева поделилась эмоциями от победы на турнире в Майами в паре с Лаурой Зигемунд.

«Когда почувствовала, что команда сложилась? Сложно назвать какой-то конкретный момент, потому что мы очень верим в нашу команду. Даже если играем не очень хорошо, мы способны переломить ход многих матчей. Мы чувствуем, что мы хорошая команда. Мы не забегаем вперед, просто концентрируемся на следующем матче и идем шаг за шагом. Думаю, это нам помогает — не стоит слишком об этом задумываться. Но мы верим, что можем победить всех, если будем использовать шансы и играть по своему плану.

Мы обе на том этапе карьеры, когда хочется использовать любую полученную возможность. Если поймем, что хорошо играем, тогда можем немного сосредоточиться на паре, но в то же время мы обе знаем, что мы одиночницы и хотим играть одиночку», — приводит слова Звонаревой пресс-служба WTA.

В финале парного турнира в Майами Звонарева и Зигемунд обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2562171/champions-corner-miami-win-complicates-things-for-siegemund-zvonareva
Теннис
Вера Звонарева
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