Звонарева высказалась о перспективах выступления в паре с Зигемунд в 2022 году

Российская теннисистка Вера Звонарева поделилась эмоциями от победы на турнире в Майами в паре с Лаурой Зигемунд.

«Когда почувствовала, что команда сложилась? Сложно назвать какой-то конкретный момент, потому что мы очень верим в нашу команду. Даже если играем не очень хорошо, мы способны переломить ход многих матчей. Мы чувствуем, что мы хорошая команда. Мы не забегаем вперед, просто концентрируемся на следующем матче и идем шаг за шагом. Думаю, это нам помогает — не стоит слишком об этом задумываться. Но мы верим, что можем победить всех, если будем использовать шансы и играть по своему плану.

Мы обе на том этапе карьеры, когда хочется использовать любую полученную возможность. Если поймем, что хорошо играем, тогда можем немного сосредоточиться на паре, но в то же время мы обе знаем, что мы одиночницы и хотим играть одиночку», — приводит слова Звонаревой пресс-служба WTA.

В финале парного турнира в Майами Звонарева и Зигемунд обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс со счетом 7:6 (7:3), 7:5.