Свентек о первом номере рейтинга: «Из-за того, как все произошло, я не считала, что это заслужила»

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, как относится к тому, что она стала первой ракеткой мира.

4 апреля Свентек официально заняла первую строчку рейтинга, после того как WTA исключила завершившую карьеру Эшли Барти.

«После Майами я решила, что, возможно, это все равно бы случилось, если бы Эш не завершила карьеру.

Но поначалу я не была довольна на 100 процентов, потому что знала, что у Эш лучший теннис в мире. Когда я играла против нее, то понимала, что мне еще есть куда расти. На мой взгляд, именно она должна была быть номером 1 в это время. Меня это сильно мотивировало работать над собой, и я понимала, что, возможно, через несколько лет у меня тоже получится.

Но из-за того, как все произошло, я не считала, что это заслужила. Кроме того, я такая молодая. Я знаю, что у многих игроков, которые выступают в туре больше 10 лет, не было шанса стать номером 1», — приводит слова Свентек пресс-служба WTA.

2 апреля Свентек победила японку Наоми Осаку (6:4, 6:0) в финале турнира WTA в Майами.