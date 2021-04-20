Звонарева вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вера Звонарева победила в первом круге турнира в Стамбуле. В 1/16 финала 115-я ракетка мира победила словенку Полону Херцог — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В 1/8 финала турнира в Стамбуле Звонарева сыграет либо с француженкой Фионой Ферро либо против представительницы Хорватии Петры Мартич.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия, WC) — Полона Херцог (Словения) — 6:3, 6:3