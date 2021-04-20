Зигемунд вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Барти
20:30
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд одержала победу над соотечественницей Моной Бартель (6:4, 3:6, 6:1) в матче первого круга турнира WTA в Штутгарте (Германия). Встреча продолжалась 2 часа и 13 минут.
В 1/8 финала турнира 33-летняя Зигемунд сыграет с австралийкой Эшли Барти. Матч пройдет 21 апреля.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд (Германия) — Мона Бартель (Германия, Q) — 6:4, 3:6, 6:1
Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — Ульрике Эйкери (Норвегия, Q) — 6:2, 6:0
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