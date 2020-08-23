Звонарева вышла во второй круг «Мастерса» в Нью-Йорке
20:08
Россиянка Вера Звонарева победила Магду Линетт из Польши в первом круге турнира серии Masters в Нью-Йорке. Победительница квалификации встретится во втором круге с победительницей матча между Лаурой Зигемунд и Маркетой Вондроушовой.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия, Q) — Магда Линетт (Польша) — 1:6, 6:3, 6:1
Кэтрин Беллис (США, Q) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:1)
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