Звонарева в паре с Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Нинбо
Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Нинбо (Китай).
В четвертьфинале дуэт обыграл Нателу Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США) со счетом 7:6 (7:5), 7:5.
За выход в финал Звонарева и Зигемунд сыграют с парой Виктория Грунчакова/Аранча Рус (Словакия/Нидерланды).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 1) — Натела Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США) — 7:6 (7:5), 7:5
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