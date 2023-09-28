Шнайдер победила 2-ю сеянную Квитову и вышла в полуфинал турнира в Нинбо
Россиянка Диана Шнайдер победила чешку Петру Квитову в четвертьфинале турнира в Нинбо (Китай) — 6:1, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 3 минуты.
За игру Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У Квитовой — 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале 85-я ракетка мира Шнайдер сыграет с чешкой Линдой Фрухвиртовой.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диана Шнайдер (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 2) — 6:1, 4:6, 6:3
Новости