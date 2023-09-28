Шнайдер победила 2-ю сеянную Квитову и вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Россиянка Диана Шнайдер победила чешку Петру Квитову в четвертьфинале турнира в Нинбо (Китай) — 6:1, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 3 минуты.

За игру Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У Квитовой — 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале 85-я ракетка мира Шнайдер сыграет с чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 2) — 6:1, 4:6, 6:3