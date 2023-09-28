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Сегодня, 19:20

Аргентинка Подороска сыграет с Жабер в полуфинале турнира в Нинбо

Руслан Минаев
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Аргентинка Надя Подороска обыграла чешку Катерину Синякову в четвертьфинале турнира в Нинбо (Китай) — 6:1, 6:1.

За выход в финал Подороска встретится с туниской Онс Жабер.

Участницы второго полуфинала Диана Шнайдер (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Надя Подороска (Аргентина) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:1, 6:1

Теннис
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