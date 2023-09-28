Аргентинка Подороска сыграет с Жабер в полуфинале турнира в Нинбо
Аргентинка Надя Подороска обыграла чешку Катерину Синякову в четвертьфинале турнира в Нинбо (Китай) — 6:1, 6:1.
За выход в финал Подороска встретится с туниской Онс Жабер.
Участницы второго полуфинала Диана Шнайдер (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Надя Подороска (Аргентина) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:1, 6:1
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