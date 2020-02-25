Звонарева уступила Сайсай во втором раунде турнира в Дохе

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай обыграла россиянку Веру Звонареву (7:5, 6:1) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар).

Матч продолжался один час и 31 минуту. В следующем раунде китаянка сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чжэн Сайсай (Китай) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 7:5, 6:1

Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1, 6:2