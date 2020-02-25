Звонарева уступила Сайсай во втором раунде турнира в Дохе
17:11
Китайская теннисистка Чжэн Сайсай обыграла россиянку Веру Звонареву (7:5, 6:1) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар).
Матч продолжался один час и 31 минуту. В следующем раунде китаянка сыграет с голландкой Кики Бертенс.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чжэн Сайсай (Китай) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 7:5, 6:1
Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1, 6:2
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