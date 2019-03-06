Звонарева снялась с турнира в Индиан-Уэллсе после восьми подряд проигранных геймов

Вера Звонарева не смогла доиграть матч в финале квалификации супертурнира в Индиан-Уэллсе. Отдав американке Кристине Макхэйл восемь геймов подряд, 34-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы.

Звонарева выигрывала турнир в Индиан-Уэллсе в сезоне-2009. После череды травм и рождения дочери россиянка возобновила карьеру весной 2017 года. Сейчас она занимает 80-е место в рейтинге WTA. Она напрямую попала в основную сетку следующего супертурнира в Майами, который стартует через две недели.