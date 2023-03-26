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Сегодня, 23:39

Звонарева не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира WTA в Майами (США).

Во втором круге россиянка в паре с немкой Лаурой Зигемунд проиграла Магде Линетт из Польши и Бернарде Пере из США в двух сетах — 1:6, 6:7 (5:7).

В четвертьфинале Линетт и Пера сыграют против победителя матча Ирина-Камелия Бегу/Ангелина Калинина (Румыния/Украина) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 5).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:1, 7:6 (7:5)

Теннис
Вера Звонарева
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