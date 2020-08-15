Звонарева и Блинкова не смогли выйти в финал парного турнира в Лексингтоне

Российские теннисистки Анна Блинкова и Вера Звонарева в полуфинале турнира в Лексигтоне уступили американке Хэйли Картер и бразильянке Луизе Стефани со счетом 5:7, 1:6.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Россиянки не сделали ни одного эйса, совершили две двойные ошибки и взяли шесть брейк-пойнтов из 12.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия, 4) — Анна Блинкова/Вера Звонарева (Россия) — 7:5, 6:1