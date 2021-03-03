Зигемунд и Веснина проиграли в 1/4 финала парного турнира в Дохе

Россиянка Елена Веснина и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд не смогли выйти в полуфинал парного турнира WTA в Дохе (Катар). В 1/4 финала их обыграла пара Моника Никулеску/Елена Остапенко (Румыния/Латвия) — 6:3, 6:4.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Моника Никулеску/Елена Остапенко (Румыния/Латвия) — Лаура Зигемунд/Елена Веснина (Германия/Россия) — 6:3, 6:4