Янчук считает, что Касаткина будет фаворитом в матче против Остапенко

Российский теннисный тренер Виктор Янчук считает, что россиянка Дарья Касаткина набрала хорошие игровые кондиции и будет фаворитом в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде против представительницы Латвии Елены Остапенко.

«Матч будет интересным. Остапенко неплохо играет на этом турнире, набирает ход, но и Касаткина набрала очень хорошие игровые кондиции. Все-таки Касаткина по уровню игры, на мой взгляд, находится ближе к лидерам мирового тенниса, однако ей все еще не хватает остроты в действиях. Я думаю, она будет фаворитом в финальном матче», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч Касаткина — Остапенко пройдет 13 января.