Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Аделаиде уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 2:6, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету 29-летней россиянки 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале турнира Остапенко встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 7:6 (7:3)