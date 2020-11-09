«Я очень люблю тепло». Теннисистка Жук объяснила, почему переехала в США

Победительница юниорского Уимблдона россиянка Софья Жук в интервью «СЭ» объяснила, почему после завершения теннисной карьеры в 20 лет решила поселиться в США и стать моделью.

— Вы раньше жили в Бельгии и в России. Почему все-таки выбрали США?

— Бельгию я особо не успела узнать. Я там тренировалась в промежутке с 12 до 15 лет, и в этот момент очень много ездила по турнирам. Единственное, я там постоянно мерзла и болела. Климат мне совсем не подошел, даже операцию на нос сделала. А с тех пор, как приехала во Флориду, я ни разу не болела. Я очень люблю тепло, мне очень комфортно.

— Весной этого года вы объявили, что уходите из тенниса и начинаете карьеру модели. Как сейчас идут дела?

— Из-за пандемии модельные съемки затормозились. Кисти для макияжа, косметика — все это отличный способ передачи инфекции. Поэтому даже в тот период, когда все открылось и жизнь вроде бы восстановилась, съемок все равно не было.

— Чем вы тогда занимаетесь?

— Летом поработала в компании по аренде люксовых машин. Я люблю машины, мне это нравится. Но меня хватило на три месяца: порой клиенты звонят и в четыре часа утра, график непредсказуемый, и я начала очень сильно уставать. Сейчас помогаю в компании по спортивному менеджменту, присматриваю за теннисистами. В целом, везде по чуть-чуть, какого-то постоянного дела у меня пока нет. (Наталья Марьянчик)

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