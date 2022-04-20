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Сегодня, 17:33

Первая ракетка мира Свентек вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте (Германия).

Во втором круге первая ракетка мира победила немку Еву Лис в двух сетах — 6:1, 6:1.

Соперник Свентек определится по итогам встречи второго круга, в которой сыграют Тамара Корпач и победитель матча Сторм Сандерс (Австралия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, 8).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Ева Лис (Германия, Q) — 6:1, 6:1

Теннис
Ига Свентек
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