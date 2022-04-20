Первая ракетка мира Свентек вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте
Польская теннисистка Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте (Германия).
Во втором круге первая ракетка мира победила немку Еву Лис в двух сетах — 6:1, 6:1.
Соперник Свентек определится по итогам встречи второго круга, в которой сыграют Тамара Корпач и победитель матча Сторм Сандерс (Австралия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, 8).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Ева Лис (Германия, Q) — 6:1, 6:1
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