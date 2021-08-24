Винус Уильямс уступила Шувэй в первом круге турнира в Чикаго

Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге турнира в Чикаго уступила Се Шувэй из Тайваня со счетом 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Американка сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Шувэй одна ошибка на второй подаче и реализовала 4 брейка из 6.

Во втором круге Шувэй встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии.