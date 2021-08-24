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Варвара Грачева вышла в третий круг турнира в Чикаго на отказе Богдан

20:54
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Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг турнира в Чикаго (США).

При счете 7:5, 3:1 в пользу Грачевой Богдан отказалась от дальнейшей борьбы.

В следующем раунде соперницей Грачевой станет победительница матча Марта Костюк (Украина) — Кайя Канепи (Эстония).

Чикаго (США)

Турнир WTA WTA Chicago Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 7:5, 3:1 отказ Богдан

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Екатерина Савостина все материалы автора

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