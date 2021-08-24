Варвара Грачева вышла в третий круг турнира в Чикаго на отказе Богдан
20:54
Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг турнира в Чикаго (США).
При счете 7:5, 3:1 в пользу Грачевой Богдан отказалась от дальнейшей борьбы.
В следующем раунде соперницей Грачевой станет победительница матча Марта Костюк (Украина) — Кайя Канепи (Эстония).
Чикаго (США)
Турнир WTA WTA Chicago Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 7:5, 3:1 отказ Богдан
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