Свитолина вышла во второй круг турнира в Чикаго
02:20
Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге турнира в Чикаго обыграла француженку Клару Бюрель.
Встреча завершилась после отказа Бюрель продолжать игру при счете 5:7, 6:1, 2:0 в пользу Свитолиной. При этом украинка проиграла первый сет, ведя со счетом 5:2.
Во втором круге турнира Свитолина встретится с Фионой Ферро из Франции.
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