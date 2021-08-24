Свитолина вышла во второй круг турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге турнира в Чикаго обыграла француженку Клару Бюрель.

Встреча завершилась после отказа Бюрель продолжать игру при счете 5:7, 6:1, 2:0 в пользу Свитолиной. При этом украинка проиграла первый сет, ведя со счетом 5:2.

Во втором круге турнира Свитолина встретится с Фионой Ферро из Франции.