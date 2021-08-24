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Свитолина вышла во второй круг турнира в Чикаго

02:20
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге турнира в Чикаго обыграла француженку Клару Бюрель.

Встреча завершилась после отказа Бюрель продолжать игру при счете 5:7, 6:1, 2:0 в пользу Свитолиной. При этом украинка проиграла первый сет, ведя со счетом 5:2.

Во втором круге турнира Свитолина встретится с Фионой Ферро из Франции.

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Сергей Разин все материалы автора

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