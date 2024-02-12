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12 февраля, 17:32

Потапова вышла во второй круг турнира в Катаре

Руслан Минаев
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Россиянка Анастасия Потапова обыграла итальянку Мартину Тревизан в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 44 минуты. Потапова сделала за игру 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. У Тревизан — 4 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Мартина Тревизан (Италия, LL) — 6:4, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
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