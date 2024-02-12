Потапова вышла во второй круг турнира в Катаре
Россиянка Анастасия Потапова обыграла итальянку Мартину Тревизан в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 44 минуты. Потапова сделала за игру 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. У Тревизан — 4 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Мартина Тревизан (Италия, LL) — 6:4, 6:4
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