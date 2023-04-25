Веснина заявила, что ее шокировала ситуация с Дьяченко

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала инцидент с российской теннисисткой Виталией Дьяченко, которой ранее было отказано в вылете польской авиакомпанией LOT Polish Airlines из-за российского паспорта.

«Для меня это шок. Такого не было никогда. Спрашивается, для чего тогда было продавать билет, если вы не пускаете людей из-за того, что они обладают русским паспортом? Нужно просигнализировать и обратиться в Министерство спорта РФ, потому что тут напрашивается жалоба в суд по правам человека», — приводит слова Весниной RT.

24 апреля Дьяченко написала в соцсетях: «Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.