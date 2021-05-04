Веснина и Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Мадриде
17:20
Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Мадриде.
Во втором круге россиянки обыграли Бетани Маттек-Сэндз из США и Игу Швентек из Польши со счетом 4:6, 6:3, 10:5. Матч длился 1 час 36 минут.
В четвертьфинале Веснина и Звонарева встретятся с Анастасией Павлюченковой из России и Еленой Остапенко из Латвии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия) - Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша) - 4:6, 6:3, 10:5
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю