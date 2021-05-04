Веснина и Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Мадриде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Мадриде.

Во втором круге россиянки обыграли Бетани Маттек-Сэндз из США и Игу Швентек из Польши со счетом 4:6, 6:3, 10:5. Матч длился 1 час 36 минут.

В четвертьфинале Веснина и Звонарева встретятся с Анастасией Павлюченковой из России и Еленой Остапенко из Латвии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия) - Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша) - 4:6, 6:3, 10:5