16:55 | Теннис — WTA

Вера Звонарева: "Матч с Макаровой был очень сложным"

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Российская теннисистка Вера Звонарева отметила, что матч первого круга турнира в Санкт-Петербурге против Екатерины Макаровой получился очень сложным.

Звонарева вышла во второй круг, победив Макарову со счетом 6:3, 6:4. Обе теннисистки получили wild card от организаторов.

- Матч был очень сложным, но я другого и не ожидала, потому что Катя - очень опытный игрок и просто отличная теннисистка, - цитирует "РИА Новости" Звонареву. - Поэтому я знала, что будет сложно. Я старалась бороться за каждый мяч и считаю, что для первого матча на этом турнире я выполнила свои задачи.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190128/1550029785.html

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