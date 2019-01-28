Вера Звонарева: "Матч с Макаровой был очень сложным"

Российская теннисистка Вера Звонарева отметила, что матч первого круга турнира в Санкт-Петербурге против Екатерины Макаровой получился очень сложным.

Звонарева вышла во второй круг, победив Макарову со счетом 6:3, 6:4. Обе теннисистки получили wild card от организаторов.

- Матч был очень сложным, но я другого и не ожидала, потому что Катя - очень опытный игрок и просто отличная теннисистка, - цитирует "РИА Новости" Звонареву. - Поэтому я знала, что будет сложно. Я старалась бороться за каждый мяч и считаю, что для первого матча на этом турнире я выполнила свои задачи.