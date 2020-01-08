Ван Цян станет соперницей Александровой по четвертьфиналу в Шэньчжэне

Китайская теннисистка Ван Цян в матче второго круга турнира в Шэньчжэне обыграла Александру Соснович из Белоруссии со счетом 6:4, 0:6, 7:6 (7:5). В четвертьфинале она сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее победила ее соотечественницу Пэн Шуай.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Цян (Китай, 4) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:4, 0:6, 7:6 (7:5)