Украинка Фомина и россиянка Яшина вышли во второй раунд турнира в Клуж-Напоке
17:39
Украинская теннисистка Алена Фомина и россиянка Екатерина Яшина пробились во второй раунд турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния) в парном разряде.
В первом раунде они победили дуэт Кейтлин Кристиан/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 1) — 7:5, 5:7, 10:7.
Следующими соперниками Фоминой и Яшиной станут победители матча Мона Бартель/Анна-Лена Фридзам (Германия) — Ирина Мария Бара/Екатерина Горгодзе (Румыния/Грузия).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Алена Фомина/Екатерина Яшина (Украина/Россия) — Кейтлин Кристиан/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 1) — 7:5, 5:7, 10:7
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