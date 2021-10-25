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Украинка Фомина и россиянка Яшина вышли во второй раунд турнира в Клуж-Напоке

17:39
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Украинская теннисистка Алена Фомина и россиянка Екатерина Яшина пробились во второй раунд турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния) в парном разряде.

В первом раунде они победили дуэт Кейтлин Кристиан/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 1) — 7:5, 5:7, 10:7.

Следующими соперниками Фоминой и Яшиной станут победители матча Мона Бартель/Анна-Лена Фридзам (Германия) — Ирина Мария Бара/Екатерина Горгодзе (Румыния/Грузия).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алена Фомина/Екатерина Яшина (Украина/Россия) — Кейтлин Кристиан/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 1) — 7:5, 5:7, 10:7

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Евгений Петров все материалы автора
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