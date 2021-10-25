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Украинка Цуренко во втором круге турнира в Румынии сыграет с россиянкой Гасановой

Цуренко во втором круге турнира в Румынии сыграет с Гасановой
19:07
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Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла румынку Андрею Пришкариу (7:5, 6:2) в первом круге турнира в Румынии.

Во втором круге Цуренко встретится с россиянкой Анастасией Гасановой.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) — Андрея Пришкариу (Румыния, WC) — 7:5, 6:2

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Виктория Кравченко все материалы автора
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