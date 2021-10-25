Украинка Цуренко во втором круге турнира в Румынии сыграет с россиянкой Гасановой
Цуренко во втором круге турнира в Румынии сыграет с Гасановой
19:07
Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла румынку Андрею Пришкариу (7:5, 6:2) в первом круге турнира в Румынии.
Во втором круге Цуренко встретится с россиянкой Анастасией Гасановой.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Леся Цуренко (Украина, Q) — Андрея Пришкариу (Румыния, WC) — 7:5, 6:2
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